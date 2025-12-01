Χονγκ Κονγκ: Στους 151 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο συγκρότημα κατοικιών

Στο μεταξύ 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν σήμερα ότι λαμβάνουν «κατάλληλα» μέτρα εις βάρος όσων διαδίδουν στο διαδίκτυο μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την πυρκαγιά σε πολυώροφα κτίρια κατοικιών, ενώ αναθεώρησαν προς τα πάνω τον αριθμό των νεκρών, σε 151.

Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε την Τετάρτη σε επτά από τα οκτώ κτίρια 31 ορόφων του συγκροτήματος Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

«Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανέρχεται στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) σε 151. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να αυξηθεί», δήλωσε ο Τσανγκ Σουκ-γιν αξιωματούχος της αστυνομίας.

Στο μεταξύ 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Κάποια από τα πτώματα έχουν μετατραπεί σε στάχτη οπότε ίσως να μην καταφέρουμε να εντοπίσουμε όλους τους αγνοούμενους», σχολίασε στέλεχος της αστυνομίας.

Οι αρχές έχουν συλλάβει τουλάχιστον έναν άνθρωπο, τον 24χρονο Μάιλς Κουάν, που συμμετείχε σε ομάδα η οποία ανήρτησε στο διαδίκτυο αίτηση με αίτημα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τα αίτια της τραγωδίας, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης. Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη σύλληψη αυτή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, δύο ακόμη πρόσωπα έχουν συλληφθεί. Η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, ο Κρις Τανγκ, όταν ρωτήθηκε για τις συλλήψεις αυτές, έκανε λόγο μιλώντας στους δημοσιογράφους για «ανακριβή σχόλια» που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο με μοναδικό στόχο «να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια».

«Κατά συνέπεια πρέπει να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων αστυνομικών μέτρων», εξήγησε.

Ήδη από το Σάββατο οι αρχές του Χονγκ Κονγκ προειδοποίησαν τους κατοίκους της πόλης να «μην βυθίσουν το Χονγκ Κονγκ στο χάος» του 2019, όταν είχαν ξεσπάσει μαζικές φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις που κατεστάλησαν με τη βία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ