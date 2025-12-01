Ο Τραμπ «διάλεξε» πρόεδρο της Fed - Το φαβορί

Άλλοι φιναλίστ περιλαμβάνουν τους διοικητές της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, και τον Ρικ Ρίντερ της BlackRock.

Toν επόμενο πρόεδρο της Fed διάλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι αναμένει από τον «εκλεκτό» του να αποφασίσει μειώσεις επιτοκίων. «Ξέρω ποιον θα επιλέξω, ναι», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, κατά την επιστροφή στην Ουάσινγκτον, χωρίς να κατονομάσει την επιλογή του. «Θα το ανακοινώσουμε» πρόσθεσε.

Πηγές με γνώση επί του θέματος ανέφεραν στο Bloomberg ότι ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, θεωρείται φαβορί για να διαδεχθεί τον νυν επικεφαλής της Fed. Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ υπήρξε σφοδρός πολέμιος τον Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε γρήγορα τα επιτόκια και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει έναν πρόεδρο που θα επιδιώξει πιο δυναμικά τις μειώσεις.

Ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο CBS αρνήθηκε να αποδεχτεί αυτόν τον τίτλο και χαρακτήρισε τα ρεπορτάζ ως «φημολογία». «Είχαμε μια εξαιρετική δημοπρασία ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, τα επιτόκια μειώθηκαν και νομίζω ότι ο λαός των ΗΠΑ θα μπορούσε να περιμένει από τον κ. Τραμπ να επιλέξει κάποιον που θα τον βοηθήσει να έχει φθηνότερα δάνεια και ευκολότερη πρόσβαση σε στεγαστικά με χαμηλότερο επιτόκιο», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ εμπιστεύεται τον Χάσετ και τον θεωρεί σύμφωνο με την επιθυμία να πιέσει για πιο επιθετικές περικοπές στο κόστος δανεισμού, με τον τελευταίο από την πλευρά του να διαμηνύει ότι θα δεχόταν τον ρόλο εάν του ζητηθεί, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να δυσκολευτεί να ενώσει την FOMC και θα μπορούσε να είναι πιο ευάλωτος στην πίεση του Τραμπ.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο οποίος έχει επιβλέψει τη διαδικασία επιλογής, τόνισε ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει τον υποψήφιό του πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της 25ης Δεκεμβρίου. Παράλληλα με τον Χάσετ, άλλοι φιναλίστ περιλαμβάνουν τους διοικητές της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, και τον Ρικ Ρίντερ της BlackRock.