Τα λάθη και οι παραλείψεις που πρέπει να διορθώσουν οι φορολογούμενοι για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά ή μοιράζονται το ενοίκιο.

Χιλιάδες ενοικιαστές κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας είδαν την περασμένη Παρασκευή να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ποσά πολύ χαμηλότερα από αυτά που περίμεναν για την επιστροφή ενοικίου.

Λάθη στη φορολογική δήλωση αλλά και σύγχυση για τον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης οδήγησαν σε ένα αλαλούμ, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να δίνουν νέα ευκαιρία για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 προκειμένου οι φορολογούμενοι να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Όσοι υποβάλουν τροποποιητικές έως 12 Δεκεμβρίου 2025 θα πληρωθούν μέχρι 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσοι διορθώσουν τα στοιχεία και υποβάλουν τη δήλωση έως 30 Δεκεμβρίου θα λάβουν τα ποσά τους μέχρι 15 Ιανουαρίου 2026.

Παρά το μπέρδεμα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 78,5% των δικαιούχων έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ και μέχρι και 1.500 ευρώ. Περίπου 4% είδαν ενίσχυση έως 30 ευρώ, ενώ 17,6% έλαβαν από 30 έως 100 ευρώ, κυρίως λόγω μοιρασμένου ενοικίου ή μικρής διάρκειας μίσθωσης μέσα στο 2024.

Τα προβλήματα που «ψαλίδισαν» την ενίσχυση

1. Δήλωση μηνιαίου αντί για ετήσιο ενοίκιο. Περίπου 9.000 φορολογούμενοι δήλωσαν κατά λάθος στη φορολογική τους δήλωση το μηνιαίο μίσθωμα αντί της ετήσιας δαπάνης. Έτσι, η ΑΑΔΕ υπολόγισε την ενίσχυση στο 1/12 του ποσού, δίνοντας επιστροφές της τάξης των 20 και 30 ευρώ. Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των ποσών που έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 811–816 (κύρια κατοικία) και 817–822 (φοιτητική στέγη).

2. Μίσθωση λίγων μηνών ή μοιρασμένο ενοίκιο. Όσοι μοιράζονται το ενοίκιο ή ενοικίασαν κατοικία για περιορισμένο χρονικό διάστημα το 2024 έλαβαν χαμηλότερη ενίσχυση. Για παράδειγμα, μίσθωση από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 με ενοίκιο 200 ευρώ οδηγεί σε συνολική δαπάνη 800 ευρώ για τέσσερις μήνες να την ενίσχυση ανέρχεται σε 67 ευρώ (800/12) .

3. Σύγχυση με την προσαύξηση για τα τέκνα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η βασική ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που δηλώνεται στο έντυπο Ε1. Σε περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης η προσαύξηση ισχύει και για τους δύο γονείς, χωρίς περιορισμό σε σχέση με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μισθώσεως. Η διατύπωση της ΚΥΑ δημιούργησε την εντύπωση ότι το ποσό για τα παιδιά προστίθεται απευθείας στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ. Η ΑΑΔΕ, ωστόσο αναφέρει ότι η ενίσχυση υπολογίζεται ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με ανώτατο ποσό 800 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως το ύψος της ενίσχυσης να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΘΟΟ, η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα και

Συν 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά, διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

4. Αδήλωτο IBAN. Όσοι δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ δεν πληρώθηκαν. Χρειάζεται άμεση καταχώριση.

Από αύριο Τρίτη, οι πολίτες μπορούν να καλούν το 1521 για διευκρινίσεις. Όσοι εντοπίζουν λάθη στο μίσθωμα ή την καταχώριση στοιχείων πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως 30 Δεκεμβρίου 2025 για να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση.