Μεταποίηση: Στις 52,7 μονάδες ο PMI στην Ελλάδα τον Νοέμβριο - Ανάπτυξη αλλά με ασθενέστερη δυναμική

H οριακή αύξηση των νέων παραγγελιών επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του τομέα τον Νοέμβριο.

Ο ελληνικός τομέας μεταποίησης παρέμεινε σε επίπεδα ανάπτυξης τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI της S&P Global, ωστόσο οι αυξήσεις στην παραγωγή και στις νέες παραγγελίες υποχώρησαν. Η ανάκαμψη της υγείας του τομέα εξασθένησε, καθώς η μειωμένη αγοραστική δύναμη των πελατών οδήγησε σε οριακή αύξηση των νέων πωλήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, οι εταιρείες αύξησαν τις προσλήψεις τους και τις αγορές εισροών με δριμύτερους ρυθμούς, εν μέρει λόγω των προσπαθειών δημιουργίας αποθεμάτων και λόγω των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού οι οποίες ασκούν πιέσεις στην παραγωγική ικανότητα. Εν τω μεταξύ, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε έντονη, καθώς οι εταιρείες προβλέπουν αύξηση της παραγωγής κατά το επόμενο έτος.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο ρυθμός αύξησης του κόστους εισροών και των χρεώσεων εκροών επιβραδύνθηκε, καθώς οι εταιρείες αύξησαν οριακά τις τιμές πώλησης λόγω των δύσκολων συνθηκών ζήτησης. Κλείνοντας στις 52.7 μονάδες τον Νοέμβριο, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI) υποχώρησε ελαφρώς από τις 53.5 μονάδες του Οκτωβρίου, και υπέδειξε μέτρια βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών.

Η αύξηση καταγράφεται στον τομέα σε σταθερή, μηνιαία βάση για διάστημα περίπου τριών ετών. Οι εισροές νέων παραγγελιών αυξήθηκαν για δέκατο τρίτο συνεχή μήνα τον Νοέμβριο, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε αισθητά από τον Οκτώβριο και ήταν σε γενικές γραμμές οριακός. Η αύξηση ήταν η ασθενέστερη που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περίοδο συνεχούς ανάπτυξης, καθώς οι εταιρείες επισήμαναν ότι η μειωμένη αγοραστική δύναμη των πελατών επηρέασε αρνητικά την ανοδική πορεία.

Επίσης, η περαιτέρω μείωση των νέων παραγγελιών εξαγωγών που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές τον Νοέμβριο περιόρισε την αύξηση των συνολικών πωλήσεων. Ο ρυθμός μείωσης ενισχύθηκε σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, καθώς μέλη του πάνελ ανέφεραν υποτονικές συνθήκες διεθνούς ζήτησης. Παρ’ όλα αυτά, η συνεχιζόμενη αύξηση των νέων παραγγελιών οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση των επιπέδων παραγωγής στα μέσα του τέταρτου τριμήνου.

Ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε, ωστόσο ήταν σε γενικές γραμμές μέτριος και εντονότερος σε σύγκριση με τον μέσο όρο της έρευνας. Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις παραγωγής ήταν η αιτία για ακόμα μία μηνιαία αύξηση στην απασχόληση. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας αυξήθηκε στον ταχύτερο που έχει καταγραφεί από τον Μάιο και ήταν σε γενικές γραμμές έντονος.

Αντίστοιχα, όπως αναφέρεται, οι εταιρείες κατέγραψαν δριμύτερη αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Η άνοδος ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2024, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να μειώσουν τα αποθέματα και να δημιουργήσουν απόθεμα ασφαλείας λόγω των διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα επίπεδα των εργασιών σε εκκρεμότητα εξακολούθησαν να μειώνονται, ωστόσο με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο επτά μηνών συνεχούς μείωσης. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις εισροών και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού δυσκόλεψαν την παραγωγική ικανότητα. Παράλληλα, οι τιμές εισροών των Ελλήνων κατασκευαστών αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό τον Νοέμβριο.

Ανεπιβεβαίωτα στοιχεία ανέφεραν ότι το υψηλότερο κόστος εισροών οφειλόταν στις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών, ιδιαίτερα των μετάλλων. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης υποχώρησε ελαφρώς σε σύγκριση με τον Οκτώβριο και ήταν ασθενέστερος από την τάση της έρευνας. Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών κατέγραψαν οριακή μόνο αύξηση των τι μών πώλησης τον Νοέμβριο.

Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι έκαναν εκπτώσεις και προσφορές προώθησης, καθώς ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων υποχώρησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο 27 μηνών συνεχούς αύξησης των τιμών. Η απόδοση των προμηθευτών εξακολούθησε να μειώνεται σε έντονο βαθμό τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με αναφορές των εταιρειών, οι καθυστερήσεις στις διεθνείς αποστολές εισροών και η απότομη αύξηση της αγοραστικής δραστηριότητας ήταν παράγοντες που οδήγησαν στην επιδείνωση.

Ο βαθμός στον οποίο επιμηκύνθηκαν οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2024 (μαζί με τον αντίστοιχο που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2025). Παρότι οι προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ήταν επιτυχείς σε σχέση με τα αποθέματα προμηθειών, τα οποία αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχή μήνα, τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα τον Νοέμβριο.

Αρκετά μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι η ασθενέστερη αύξηση των νέων παραγγελιών οδήγησε σε υπερβάλλουσα παραγωγή που αποθηκεύτηκε. Τέλος, οι προσδοκίες για την παραγωγή των Ελλήνων παραγωγών αγαθών παρέμειναν αισιόδοξες στα μέσα του τέταρτου τριμήνου. Παρότι ο βαθμός εμπιστοσύνης υποχώρησε σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, τα επίπεδα αισιοδοξίας ήταν ιστορικά υψηλά από τις ελπίδες για ενίσχυση των συνθηκών ζήτησης και των επενδύσεων με σκοπό τη διαφοροποίηση της πελατειακής βάσης.