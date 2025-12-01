Η EY Ελλάδος παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εμπειριών AI στο 4o GenAI Summit

H ΕΥ συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας κάθε χρόνο περισσότερο από 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, στην έρευνα και ανάπτυξη AI-first πλατφορμών και λύσεων.

Μέσω ενός πολυεπίπεδου οικοσυστήματος εμπειριών, η φετινή παρουσία της EY Ελλάδος στο 4o GenAI Summit 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ανέδειξε πώς η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο άνθρωπος και τεχνολογία συν-εργάζονται για να δημιουργήσουν αξία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΥ συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας κάθε χρόνο περισσότερο από 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, στην έρευνα και ανάπτυξη AI-first πλατφορμών και λύσεων.

Στη χώρα μας, το AI & Data Center of Excellence της EY Ελλάδος, με περισσότερους από 400 data scientists, AI engineers και επαγγελματίες τεχνολογίας, υποστηρίζει το «ταξίδι» μετασχηματισμού οργανισμών σε πάνω από 30 χώρες στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Αφρικής.

Πώς το Agentic AI αλλάζει τις επιχειρήσεις

Ο Ηλίας Βυζάς, Εταίρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, κατά την κεντρική ομιλία του, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο το Agentic AI - με τις αυτόνομες δυνατότητες που εισάγει - μετασχηματίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και βελτιστοποιεί την αποδοτικότητά τους. Περιγράφοντας τη μεθοδολογία της ΕΥ για τον ολιστικό και ασφαλή μετασχηματισμό των οργανισμών μέσω Agentic AI, στάθηκε, μεταξύ άλλων, και στα οφέλη της σύστασης ενός επιχειρησιακού AI Factory, σε τομείς όπως η διακυβέρνηση, το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία.

«Οι περισσότερες εταιρείες, σήμερα, τοποθετούν τα κεφάλαιά τους με λάθος τρόπο», σημείωσε, χαρακτηριστικά ο κ. Βυζάς, και υπογράμμισε ότι «πρέπει να στρέψουμε την έμφασή μας από τις μεμονωμένες δοκιμές χρήσης AI, στον συνολικό επανασχεδιασμό διαδικασιών και τη δημιουργία νέων ροών αξίας».

Η τεχνητή νοημοσύνη στην άμυνα και την πολιτική προστασία

Οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται, αποτυπώθηκαν και στη συζήτηση για την εφαρμογή του AI στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της άμυνας, την οποία συντόνισε ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου της EY Ελλάδος.

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), Παντελή Τζωρτζάκη, και του Chief Technology Officer (CTO) του Sthenos AI (EFA Group), Γιώργου Γκέκα, η συζήτηση ανέδειξε ότι το ΑΙ δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά στρατηγικός μοχλός καινοτομίας που μπορεί να μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προβλέπει, διαχειρίζεται και ανταποκρίνεται σε φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους

Όπως σημείωσε ο κ. Ταραντίλης, «το AI δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο, αλλά ενισχύει την κρίση του, καθώς και την ακρίβεια, την ταχύτητα και την αξιοπιστία των αποφάσεων, ειδικά σε στιγμές κρίσης».

Ένας «διάλογος» με την τεχνολογία και το ΑΙ μέσα από διαδραστικές εμπειρίες

Στο φετινό GenAI Summit, οι συμμετέχοντες έζησαν διαδραστικές εμπειρίες από την EY και μπόρεσαν να αντιληφθούν πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την καθημερινότητα πολιτών και οργανισμών, με τη βοήθεια του GenAI, της ρομποτικής, αλλά και της νευροεπιστήμης.

Το workshop με τίτλο “AI4Data powered by EY wavespaceTM Athens” εμβάθυνε στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση των δεδομένων, ώστε με τη σειρά τους να μπορέσουν να υποστηρίξουν την περαιτέρω υιοθέτησή της οι επιχειρήσεις, ενώ μέσα από το workshop “Copilot in Action powered by EY wavespaceTM Athens” σε συνεργασία με τη Microsoft, το κοινό έμαθε μέσω use cases πώς το Microsoft Copilot μπορεί να ενταχθεί οργανικά στην εργασία και την καθημερινότητα, μετασχηματίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων.

Επιπλέον, η ομάδα του χώρου καινοτομίας και συν-δημιουργίας EY wavespaceTM Athens, παρουσίασε τη διαδραστική εμπειρία “ΕΥ Four Futures” μέσα από την οποία το κοινό μπόρεσε να «ζήσει» τέσσερις πιθανές εκδοχές του μέλλοντος του AI.

Ταυτόχρονα, όσοι επισκέφθηκαν το booth της EY, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με έναν AI Agent ή να αλληλεπιδράσουν με το τετράποδο robot του EY Robotics Lab, όσο η ομάδα του EY Applied Neuroscience Lab, κατέγραφε την εγκεφαλική δραστηριότητα και τα μοτίβα προσοχής τους, αποκαλύπτοντας κάτι που ίσως παραβλέπουμε: η υιοθέτηση του AI δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από το πώς ανταποκρίνεται ο ανθρώπινος νους σε αυτή τη νέα, υβριδική μορφή συνεργασίας.