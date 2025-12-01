Theon: ΑΜΚ μέσω προσφοράς δικαιωμάτων ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ

Η Theon International ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου έναντι καταβολής σε μετρητά, μέσω της έκδοσης 8,624,645 νέων συνήθων μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ η κάθε μία με τιμή εγγραφής 17,40 ευρώ ανά μετοχή.

Η Theon International PLC ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου έναντι καταβολής σε μετρητά, μέσω της έκδοσης 8,624,645 νέων συνήθων μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,01 ευρώ η κάθε μία με τιμή εγγραφής 17,40 ευρώ ανά μετοχή.

Ακολουθούν οι κύριοι όροι της έκδοσης δικαιωμάτων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

- Τιμή άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης: 17,40 ευρώ ανά νέα μετοχή (αντιπροσωπεύοντας έκπτωση 30,8% επί της θεωρητικής τιμής των δικαιωμάτων προτίμησης των 25,15 ευρώ ανά συνήθης μετοχή)

- Αναλογία δικαιωμάτων προτίμησης: 1 νέα μετοχή για κάθε 8 δικαιώματα προτίμησης

- Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της εταιρείας για την έκδοση των δικαιωμάτων προτίμησης (Ex-Rights Date): 2 Δεκεμβρίου 2025

- Ημερομηνία αρχείου (Record Date): 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:40 CET

- Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης: 09:00 CET 2 Δεκεμβρίου 2025 - 17:40 CET 11 Δεκεμβρίου 2025

- Περίοδος άσκησης 2025: 09:00 CET 2 Δεκεμβρίου - 17:40 CET 15 Δεκεμβρίου 2025

- Αμετάκλητες δεσμεύσεις για περίπου 71.0% των νέων μετοχών που παρέχονται από τους μετόχους πλειοψηφίας.

Σημειώνεται ότι στις 11 Οκτωβρίου 2025, η Theon ανακοίνωσε ότι σύνηψε οριστική συμφωνία με την HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA και Invest Gamma Sarl, επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν στον Groupe HLD, για την αγορά μεριδίου 9,8% στην Exosens SA έναντι τιμήματος 268,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε 54,0 ευρώ ανά μετοχή.

Η EXOSENS είναι μια κορυφαία γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται σε προηγμένες ηλεκτροοπτικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης. Οι μετοχές της EXOSENS διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά του Euronext Paris, όπου η EXOSENS είναι εισηγμένη από τον Ιούνιο του 2024.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς EXOSENS, η Theon θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της EXOSENS, μετά την HLD. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς EXOSENS εξακολουθεί να υπόκειται σε ρυθμιστικές κοινοποιήσεις σε επιλεγμένο αριθμό χωρών και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της εξαγοράς EXOSENS, η Theon είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να επιδιώξει πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από τις νέες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της προσφοράς δικαιωμάτων προτίμησης, τα οποία αναμένονται να είναι περίπου 146 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς EXOSENS.