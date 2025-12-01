Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 65 ετών: Tι αλλαγές έρχονται - Οι ποινικές διώξεις

Ο πρόεδρος πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος μιλάει για τις αλλαγές στις προϋποθέσεις ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 65 ετών.

«Καμπανάκι» χτυπά για τους ανθρώπους άνω των 65 ετών που θα κληθούν να ανανεώσουν τα διπλώματα οδήγησής τους, με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο μιλάει για τις αλλαγές στις προϋποθέσεις. Η αίτηση για την ανανέωση διπλώματος μπορεί να γίνει, το νωρίτερο, 2 μήνες πριν τη λήξη του ισχύοντος διπλώματος οδήγησης. Μετά το 65ο έτος η ανανέωση του διπλώματος γίνεται κάθε 3 χρόνια και μετά το 80ο έτος κάθε 2 χρόνια.

Μέχρι σήμερα, χρειάζεται απλή ιατρική βεβαίωση ιατρού (από παθολόγο ή οφθαλμίατρο), χωρίς ιστορικό του οδηγού ενώ από εδώ και στο εξής θα ισχύουν βεβαιώσεις μέσω ΗΔΙΚΑ που θα πιστοποιείται ο γιατρός, παράλληλα, θα διασταυρώνεται η πραγματική κατάσταση του οδηγού με τη γνωμάτευση του ιατρού και σε περίπτωση ανακόλουθης γνωμάτευσης, ο ιατρός θα διώκεται.

Ο κ. Εξαδάκτυλος, τόνισε πως δεν αλλάζουν και τρομερά πράγματα, ενώ διαβεβαίωσε πως οι οδηγοί εξετάζονται. «Εδώ και πολλά χρόνια, η ψευδής βεβαίωση του ιατρού επιφέρει απώλεια της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του». «Για να διαπιστωθεί πως ένας γιατρός υπέπεσε σε τέτοιο παράπτωμα ακολουθείται μία σειρά από διαδικασίες. Είναι η διοικητική διαδικασία εντός νοσοκομείου, είναι η πειθαρχική διαδικασία εντός συλλόγου» εξήγησε.

«Τώρα πλέον υπάρχει ιατρικός φάκελος και θα αποφεύγονται τα τροχαία» υπογράμμισε, κάνοντας λόγο πως οι αλλαγές ζήτησαν οι ίδιοι οι ιατροί να εφαρμοστούν ήδη από το 2021. »Δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τον κλάδο μας. Κι εμείς κυκλοφορούμε στους δρόμους, και τα παιδιά μας και οι ασθενείς μας. Θέλουμε οι δρόμοι να είναι ασφαλείς και αυτό δεν θα γίνει, εάν υπάρχει κάποιος που έχει χαρτί αλλά δεν βλέπει. Στους ίδιους δρόμους κυκλοφορούμε όλοι» κατέληξε.

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Η διαδικασία ανανέωσης της άδειας οδήγησης δεν αφορά μόνο πολίτες που έληξε η άδεια οδήγησής τους μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, αλλά και νεότερους όπως είναι οι επαγγελματίες οδηγοί αλλά και εκείνοι στους οποίους τίθεται από ιατρό χρονικός περιορισμός λόγω θεμάτων υγείας στην ισχύ της άδειας οδήγησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε κατόχους επαγγελματικών κατηγοριών στην άδεια οδήγησης, να την ανανεώσουν ταυτόχρονα με ανανέωση του ΠΕΙ.

Θα χρειαστεί:

να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

να έχετε διαχειριστεί την φωτογραφία σας και την υπογραφή σας στην εφαρμογή myphoto ώστε να αντληθούν κατά την αίτηση σας

να εκδώσετε και εξοφλήσετε το κατάλληλο παράβολο (η εφαρμογή σας οδηγεί στην έκδοση και πληρωμή του)

να επισυνάψετε τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ ΠΕΙ)

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε βήματα:

A. Διαδικασία ιατρικής εξέτασης

με την είσοδό σας στην εφαρμογή, σας χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεστε για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται εξέταση

επισκέπτεστε τους ιατρούς, και τους γνωστοποιείτε τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που σας έχει χορηγηθεί, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας

με την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης, ενημερώνεται αυτόματα η εφαρμογή

η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται

εφόσον έχετε κριθεί ικανός/ή από όλους τους γιατρούς ενημερώνεστε από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα (sms) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ότι μπορείτε να ολοκληρώσετε την αίτηση σας εντός (6) μηνών που διαρκούν τα πιστοποιητικά των γιατρών

Β. Ολοκλήρωση αίτησης: θα πρέπει να εκδώσετε και να πληρώσετε το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο

Γ. Παραλαβή νέας άδειας

επιλέξτε τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης

την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την παλιά άδεια οδήγησης

Σε όλα τα βήματα, η εφαρμογή σας ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα και SMS.