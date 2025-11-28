Επιστροφή ενοικίου: Πιστώθηκαν 199,5 εκατ. ευρώ σε 886.883 δικαιούχους - Στα €225 το μέσο ενοίκιο

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα, επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τελευταία ενημέρωση 13:01

Από σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, και έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, θα ολοκληρωθεί η πίστωση των ποσών της επιστροφής ενοικίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, ανάλογα με την τράπεζα που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα οποία ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, οι τελικοί δικαιούχοι των οποίων εγκρίθηκαν οι αιτήσεις ανέρχονται συνολικά στους 886.883.

Το συνολικό ποσό το οποίο εγκρίθηκε να εισπράξουν ανέρχεται σε 199,5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο είχε προϋπολογιστεί πως θα διατεθούν έως 230 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 900.000 δυνητικά δικαιούχους, όπως προέκυπταν από τον αριθμό των μισθωτηρίων του 2024 και τα οποία είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα ακινήτων myProperty της ΑΑΔΕ και στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος που υπεβλήθησαν εφέτος. Ωστόσο το κονδύλι δεν θα εξαντληθεί, καθώς ο αριθμός των τελικών δικαιούχων, βάσει των δηλώσεών τους, αποδείχθηκε μικρότερος.

Με αυτά τα δεδομένα, 886.883 νοικοκυριά θα λάβουν μέση επιστροφή ενοικίου 225 ευρώ, όσο δηλαδή το μίσθωμα το οποίο δήλωσαν ότι καταβάλλουν.

Το ύψος της επιστροφής αφορά στο ενοίκιο που καταβάλλεται για κύρια ή φοιτητική κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το ποσό φτάνει έως και στα 800 ευρώ, με αποτέλεσμα νοικοκυριά που μισθώνουν και τα δύο είδη κατοικίας να μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ συνολικά.

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, μετά τη διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια από την ΑΑΔΕ. Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει γνωστοποιηθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Πρόκειται για μόνιμο μέτρο που θα επαναλαμβάνεται κάθε τέλος Νοεμβρίου, στοχεύοντας στην ελάφρυνση των νοικοκυριών από το κόστος στέγασης.

Πιερρακάκης: Το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα

Η διαδικασία πληρωμών ξεκίνησε και, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, η καταβολή των χρημάτων γίνεται αυτόματα χωρίς αιτήσεις.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός τονίζει μεταξύ άλλων ότι «πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή».

«Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα» καταλήγει ο κ. Πιερρακάκης.