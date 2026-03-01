Ιράν: Ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε αυτό που ανέφεραν πρώτα τα ισραηλινά ΜΜΕ. Πανηγυρισμοί αλλά και θρήνος στο Ιράν στο άκουσμα της είδησης. Η ιρανική κυβέρνηση κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους, καθώς και επτά ημέρες γενικής αργίας. Θα συσταθεί προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Υπάρχουν «κάποιοι καλοί υποψήφιοι» για να ηγηθούν του Ιράν, αναφέρει ο Τραμπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:47

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός. Διαβάζοντας ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας επιβεβαίωσαν ταυτόχρονα τον θάνατο του.

Η ανακοίνωση να αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο της διαφύλαξης της εξύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο», σύμφωνα με μετάφραση του Reuters. Η ιρανική κυβέρνηση κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους, καθώς και επτά ημέρες γενικής αργίας.

Ο ανώτατος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι την Κυριακή θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι αποσχιστικές ομάδες θα αντιμετωπίσουν σκληρή αντίδραση εάν επιχειρήσουν οποιαδήποτε ενέργεια, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιδιώκουν να λεηλατήσουν και να διαμελίσουν το Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

This is how Iranian television announced the death of Khamenei. pic.twitter.com/h9LRE6NRXR — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 1, 2026

Είχαν προηγηθεί τα ισραηλινά ΜΜΕ τα οποία ανέφεραν ότι το σώμα του Χαμενεΐ εντοπίστηκε κάτω από τα ερείπια του μεγάρου του που προκλήθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το πρωί, όπως ενημερώθηκαν ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι το βράδυ του Σαββάτου.

Μάλιστα, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, μέσω του πρεσβευτή του. Η εξέλιξη ήρθε λίγο μετά από το διάγγελμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι «αυτός ο δικτάτορας» είναι «τελειωμένος».

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μετέδωσε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο το πρωί, 30 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα της κατοικίας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην Τεχεράνη. «Τριάντα βόμβες έπεσαν στο αρχηγείο. Ο Χαμενεΐ ήταν σε κάποιο υπόγειο, αλλά είναι πιθανό να μη βρισκόταν στο ιδιωτικό του καταφύγιο τη στιγμή της επίθεσης» ανέφερε το κανάλι.

Μέχρι εκείνη την ώρα η Τεχέρανη χαρακτήριζε την είδηση προπαγάνδα και ψυχολογικό πόλεμο από πλευράς του Ισραήλ.

«Κάποιοι καλοί υποψήφιοι»

"Ο Χαμενεΐ, ένα από τα πιο διαβολικά πρόσωπα στην Ιστορία, είναι νεκρός", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν "χωρίς διακοπή καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή επίσης για όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ", δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο CBS, Ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχουν «κάποιοι καλοί υποψήφιοι» για να ηγηθούν του Ιράν, μετά την ανακοίνωσή του περί θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας. «Ξέρω ακριβώς ποιος, αλλά δεν μπορώ να σας το πω», ήταν η απάντηση του όταν ρωτήθηκε σχετικώς.

Πανηγυρισμοί και θρήνος στο Ιράν

Αρκετοί Ιρανοί γιόρταζαν την είδηση ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το BBC επαλήθευσε βίντεο από ανθρώπους που πανηγύριζαν σε αρκετές ιρανικές πόλεις χθες το βράδυ.

🚨BREAKING! AMAZING footage flooding out of Iran RIGHT NOW, massive crowds of Iranians CHEERING, BLAZING their car horns, waving flags, and straight-up CELEBRATING like it’s liberation day as the Khamenei regime CRUMBLES at the hands of Trump! pic.twitter.com/JbHtyk8mUM — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) February 28, 2026

Σήμερα το πρωί, τα περισσότερα από όσα συμβαίνουν στους δρόμους φαίνεται να είναι εκδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης για το πένθος του θανάτου του ανώτατου ηγέτη, αναφέρει το BBC – αν και είναι ακόμη νωρίς το πρωί στο Ιράν και αυτό μπορεί να αλλάξει αργότερα μέσα στην ημέρα.

Πλάνα από τους δρόμους του Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, δείχνουν ανθρώπους να ζητωκραυγάζουν και να κορνάρουν πανηγυρικά.

Άλλο βίντεο δείχνει ανθρώπους συγκεντρωμένους γύρω από μια φωτιά, ενώ πυροτεχνήματα φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό. Αρκετές οικογένειες σκοτωμένων διαδηλωτών γιόρτασαν επίσης στους δρόμους και στα σπίτια τους.

Ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters αναφέρει ότι υπήρξαν επίσης εορτασμοί στο Καράτζ, πόλη κοντά στην Τεχεράνη.

Στην Τεχεράνη, εικόνες από πρακτορεία ειδήσεων δείχνουν ανθρώπους στους δρόμους να πενθούν, ορισμένοι κρατώντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ.