Οι κερδισμένοι του shutdown στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικό ενεργητικό αξίας, πέραν του δολαρίου, για να τοποθετηθούν στο σημερινό δύσκολο οικονομικό, πολιτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι παράγοντες που καθοδηγούν τον χρυσό και το bitcoin.

Σε μία ξέφρενη πορεία, η τιμή του χρυσού πέρασε και το ορόσημο των 4.000 δολαρίων η ουγγιά, ένα ρεκόρ που ήταν θέμα χρόνου να συμβεί εν μέσω ενός ιδιαίτερα περίπλοκου οικονομικού, πολιτικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Στην κούρσα του χρυσού ακολουθεί και το bitcoin, που κατέρριψε τη Δευτέρα νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 126.000 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού έφτασε ενδοσυνεδριακά στη Νέα Υόρκη τα 4.009,90 δολάρια ανά ουγγιά. Οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 50% φέτος, καθώς ο δείκτης του δολαρίου έχει υποχωρήσει 10% και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποσταθεροποιήσει με τις πολιτικές του το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και απειλεί την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Οι κινητήριες δυνάμεις

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι κεντρικές τράπεζες και οι ιδιώτες επενδυτές, από μικροεπενδυτές έως θεσμικούς, συμπεριλαμβανομένων συνταξιοδοτικών ταμείων, αγοράζουν χρυσό με ραγδαίους ρυθμούς. Επιπλέον, η Κίνα και άλλες χώρες διαφοροποιούν τα αποθεματικά τους, μετακινούμενες από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα στον χρυσό, μετά την επιβολή αυστηρών κυρώσεων από την Ουάσινγκτον στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Από το 2022, οι κεντρικές τράπεζες έχουν προσθέσει στα αποθεματικά τους περί τους 1.000 τόνους σε χρυσό. Ειδικά, η κεντρική τράπεζα της Κίνας πρόσθεσε χρυσό στα αποθεματικά της για 11ο συνεχόμενο μήνα το Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, οι μικροεπενδυτές αναζητούν προστασία από τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει επίμονος στις ΗΠΑ, παρά την πτώση των τιμών πετρελαίου. Σε όλα αυτά, θα πρέπει να προστεθεί και η πολιτική κρίση στη Γαλλία και η πολιτική αναστάτωση στην Ιαπωνία που συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές συναλλάγματος και των κρατικών ομολόγων, στρέφοντας τους επενδυτές στο ασφαλές καταφύγιο του χρυσού.

Τεράστιες είναι και οι εισροές σε ETFs χρυσού, καθώς μόλις τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ξεπεράσει τα 13 δισ. δολάρια, ενώ από τις αρχές του έτους διαμορφώνονται άνω των 60 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τους FT. Ο χρυσός που διακρατούν αυτά τα ETFs ξεπερνά τους 3.800 τόνους.

Στήριγμα από Fed και shutdown

Η τελευταία ανοδική ώθηση στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου έλαβε χώρα μετά την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια το Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά φέτος, καθιστώντας τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, όπως τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, λιγότερο ελκυστικά για τους επενδυτές. Η αγορά αναμένει άλλες δύο μειώσεις του βασικού επιτοκίου, το οποίο κυμαίνεται τώρα μεταξύ 4% και 4,25%, πριν από το τέλος του έτους. Η επόμενη συνεδρίαση της Fed είναι στις 29 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, οι επενδυτές αναζητούν ασφαλές ενεργητικό, εν μέσω του συνεχιζόμενου κυβερνητικού shutdown, με τον Τραμπ να απειλεί με μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακούς εργαζομένους. «Πρόκειται για συνεχιζόμενες ροές προς ασφαλή καταφύγια, που οφείλονται εν μέρει στο shutdown της κυβέρνησης και στην έλλειψη οποιασδήποτε ένδειξης ότι αυτό πρόκειται να λυθεί άμεσα. Έτσι, υπάρχει ακόμα ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τον χρυσό», δήλωσε στο Reuters ο Πήτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στη Zaner Metals.

Οι θέσεις των ειδικών

Ο Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής της Bridgewater Associates, συνέστησε στους επενδυτές να τοποθετήσουν το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό, καθώς τα κρατικά ομόλογα, όπως είπε, δεν αποτελούν αποδοτικό μέσο διατήρησης πλούτου. Ο χρυσός, προσέθεσε ο Ντάλιο, είναι το ένα περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει πολύ καλά όταν τα παραδοσιακά μέρη του χαρτοφυλακίου σας υποχωρούν.

Η JPMorgan συνιστά στους επενδυτές αντί για το κλασικό χαρτοφυλάκιο που είναι κατανεμημένο κατά 60% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα να το χωρίσουν σε 60% σε μετοχές και από 20% σε ομόλογα και χρυσό, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και το πολύτιμο μέταλλο ως μακροπρόθεσμη επένδυση.

Ωστόσο, η BofA προειδοποίησε τους πελάτες της ότι ο χρυσός αντιμετωπίζει εξάντληση της ανοδικής τάσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού το Δεκέμβριο του 2026 στις 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, επικαλούμενη ισχυρές εισροές από χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Ρεκόρ και για Bitcoin

Παράλληλα, το bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, κατέρριψε τη Δευτέρα νέο ιστορικό υψηλό στις 126.223 δολάρια. Το bitcoin είναι και αυτό από τους κερδισμένους του shutdown, καθώς οι επενδυτές, εγκαταλείποντας το δολάριο εν μέσω αβεβαιότητας για τις πολιτικές και πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ, αναζητούν εναλλακτικό ενεργητικό αξίας. Και καθώς δεν εμπιστεύονται άλλα νομίσματα, στρέφονται στον χρυσό και στο bitcoin.

Εξάλλου, τα ETF σε cryptoς κατέγραψαν εισροές ρεκόρ 5,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Coinshares, με τις ΗΠΑ να ηγούνται με εισροές 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτό το επίπεδο επενδύσεων υπογραμμίζει την αυξανόμενη αναγνώριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως εναλλακτικής λύσης σε περιόδους αβεβαιότητας», δήλωσε στο Reuters o Tζέιμς Μπάτερφιλ, επικεφαλής ερευνών στην CoinShares.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι το Βitcoin θα εμφανίζεται στους ισολογισμούς των περισσότερων κεντρικών τραπεζών, μαζί με τον χρυσό, έως το 2030.

Πολλοί επίσης αναλυτές θεωρούν πλέον το bitcoin ως στοίχημα εναντίον του παλαιού κατεστημένου και υπό αυτή την έννοια παρέχει προστασία κεφαλαίου και γίνεται στρατηγική επιβίωσης σε δύσκολες περιόδους. Άλλωστε πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει να αγοράζουν bitcoin στο πλαίσιο μίας στρατηγικής αποθεματοποίησης.