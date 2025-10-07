Ντάλιο σε επενδυτές: Διατηρήστε τουλάχιστον 15% του χαρτοφυλακίου σας σε χρυσό

Η σύσταση του Ντάλιο έρχεται σε αντίθεση με τις τυπικές συστάσεις των χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι συμβουλεύουν τους πελάτες τους να κατέχουν κυρίως μετοχές και μερικές ομολογίες σε αναλογία 60-40.

Κάλεσμα στους επενδυτές να διοχετεύσουν τουλάχιστον το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό, ακόμη και αν έχει φτάσει τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, απηύθυνε ο Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής της Bridgewater Associates.

«Ο χρυσός είναι εξαιρετικός παράγοντας διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Εάν το δούμε καθαρά από τη σκοπιά στρατηγικής κατανομής, κανείς θα πρέπει να έχει περίπου το 15% του χαρτοφυλακίου του σε χρυσό και αυτό γιατί είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει πολύ καλά όταν τα τυπικά μέρη υποχωρούν», είπε ο Ντάλιο στο Οικονομικό Φόρουμ του Γκρίνουιτς.

Η σύσταση του Ντάλιο έρχεται σε αντίθεση με τις τυπικές συστάσεις των χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι συμβουλεύουν τους πελάτες τους να κατέχουν κυρίως μετοχές και μερικές ομολογίες σε αναλογία 60-40. Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός και άλλα εμπορεύματα συνήθως προτείνονται να αποτελούν χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου, λόγω της έλλειψης εισοδήματος που αποφέρουν.

Ο Ντάλιο υπενθύμισε ότι ο χρυσός αποτελεί μέσο αντιστάθμισης σε περιόδους νομισματικής υποτίμησης και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. «Ο χρυσός είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να κατέχει κάποιος και για το οποίο δεν χρειάζεται να εξαρτάται από κάποιον άλλο για να πληρώσει τα χρήματά του», είπε.

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της DoubleLine Capital, Τζέφρι Γκούνλαχ, συνέστησε επίσης πρόσφατα υψηλές επενδύσεις σε χρυσό - έως και 25% του χαρτοφυλακίου - καθώς πιστεύει ότι θα συνεχίσει να ξεχωρίζει λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και του ασθενέστερου δολαρίου.

Μέχρι στιγμής το 2025, ο χρυσός έχει κάνει άλμα πάνω από 50% εν μέσω της φυγής προς ασφαλέστερες επενδύσεις, με φόντο το αυξημένο δημοσιονομικό έλλειμμα και τις εντεινόμενες παγκόσμιες εντάσεις. Οι κεντρικές τράπεζες και τα ΕΤFs αποτελούν ενθουσιώδεις αγοραστές, ενώ η μείωση των επιτοκίων από την Fed, και η προοπτική περαιτέρω περικοπών, αποτέλεσαν έξτρα στήριγμα.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image