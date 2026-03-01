Πετρελαιοφόρο επλήγη ανοιχτά των ακτών του Ομάν μετά από επιθέσεις με drones στο λιμάνι του Ντουκμ

Τα περιστατικά αυτά σηματοδοτούν την πρώτη φορά που στόχοι εντός ή κοντά στο Ομάν πλήττονται από την έναρξη της σύρραξης ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν.

Ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Παλάου επλήγη την Κυριακή ανοιχτά της χερσονήσου Μουσαντάμ του Ομάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, ανακοίνωσε το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας της χώρας, μετά από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο εμπορικό λιμάνι του Ντουκμ.

Όπως αναφέρει το Reuters, τα περιστατικά αυτά σηματοδοτούν την πρώτη φορά που στόχοι εντός ή κοντά στο Ομάν πλήττονται, έπειτα από ένα κύμα ανταποδοτικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά κρατών του Κόλπου, μετά τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες έχουν βυθίσει την περιοχή σε έναν νέο πόλεμο.

Το 20μελές πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου Skylight απομακρύνθηκε μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου 5 ναυτικά μίλια βόρεια του λιμανιού Κασάμπ στη χερσόνησο Μουσαντάμ, όπως ανέφερε το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν σε ανάρτησή του στο X. Το κέντρο δεν διευκρίνισε τι ακριβώς έπληξε το δεξαμενόπλοιο.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τραυματισμούς διαφόρων βαθμών σοβαρότητας σε τέσσερα μέλη του πληρώματος, το οποίο αποτελείται από 15 Ινδούς και πέντε Ιρανούς πολίτες, πρόσθεσε.

Η χερσόνησος Μουσαντάμ του Ομάν μοιράζεται με το Ιράν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικής σημασίας στρατηγικού περάσματος από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Νωρίτερα την Κυριακή, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν μετέδωσε ότι το εμπορικό λιμάνι του Ντουκμ επλήγη από δύο drones, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αλλοδαπός εργαζόμενος.

Συντρίμμια από ένα ακόμη drone έπεσαν σε περιοχή κοντά σε δεξαμενές καυσίμων στο Ντουκμ, ωστόσο δεν καταγράφηκαν θύματα ή υλικές ζημιές από το συγκεκριμένο περιστατικό, πρόσθεσε το πρακτορείο.