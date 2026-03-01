ΔΟΑΕ: Έκτακτη συνεδρίαση μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Η συνεδρίαση θα λάβει τόπο στην έδρα του οργανισμού στη Βιέννη, ύστερα από αίτημα της Ρωσίας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα εκτάκτως, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου κυβερνητών της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη θα ασχοληθεί "με ζητήματα που συνδέονται με τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του εδάφους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν", πρόσθετε η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ