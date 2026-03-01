Βρετανία: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την Κύπρο - Διαψεύδει η Λευκωσία

Δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα, αναφέρει ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:29

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, αποκάλυψε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κύπρου, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

«Είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι δεν στόχευαν τις βάσεις μας», δήλωσε ο Τζον Χίλι σύμφωνα με τον Independent. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» είναι τα ιρανικά αντίποινα.

Πάντως με ανάρτησή του ο Κύπριος κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Από την πλευρά του, ο Χίλι σημείωσε επίσης ότι 300 μέλη του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού βρίσκονταν κοντά στους στόχους στο Μπαχρέιν. «Μερικοί από αυτούς βρίσκονταν σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα πλήγματα των πυραύλων», αποκάλυψε.

Ο υπουργός Άμυνας συμμετείχε στον πρωινό κύκλο τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων, μία ημέρα αφότου ο σερ Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε διατάξει «αεροσκάφη στον αέρα» πάνω από τη Μέση Ανατολή για αμυντικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Χίλι επανέλαβε τις εκκλήσεις του πρωθυπουργού προς το Ιράν να τερματίσει τα πυραυλικά του πλήγματα, «να κάνει πίσω από τις ολοένα και πιο ανεξέλεγκτες, αδιάκριτες επιθέσεις του στην περιοχή» και «να εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων του».

Αυτό συνέβη καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν διαδοχικά κύματα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σε προληπτικές ενέργειες που έπληξαν στρατιωτικές υποδομές και την ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Μιλώντας στον Τρέβορ Φίλιπς στο Sky News, ο κ. Χίλι πρόσθεσε: «Λίγοι άνθρωποι θα θρηνήσουν τον θάνατο του Αγιατολάχ». Τόνισε ότι πλέον ανησυχεί περισσότερο για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στο Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Ανέφερε τα 20 τρομοκρατικά σχέδια στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου που οργανώθηκαν από το Ιράν, τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ίδιων του πολιτών και την προμήθεια 50.000 drones στη Ρωσία για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα καθεστώς που παρενοχλεί άλλες χώρες και δεν πρέπει ποτέ να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ο κ. Χίλι αρνήθηκε να σχολιάσει αν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν ήταν νόμιμα.

Φωτογραφία @AP