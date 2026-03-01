ΗΠΑ: Διαμετρικά αντίθετες αντιδράσεις στην επίθεση στο Ιράν στο Κογκρέσο

Η επίθεση στο Ιράν δίχασε ακόμα και εντός των κομμάτων.

Οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκάλεσαν κύμα --θεαματικά διαφορετικών-- αντιδράσεων από πλευράς μελών του αμερικανικού Κογκρέσου, με τους περισσότερους ρεπουμπλικάνους να υμνούν την «αποφασιστική» στρατιωτική επιχείρηση αλλά πολλούς δημοκρατικούς να καταδικάζουν την «παράνομη» επίθεση που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Σήμερα το Ιράν είναι αντιμέτωπο με τις σοβαρές συνέπειες των σατανικών ενεργειών του», υποστήριξε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, μέσω X.

«Προσευχόμαστε για την ασφάλεια των γενναίων στρατιωτών μας και των συμμάχων μας που συμμετέχουν στην επιχείρηση», ανέφερε στην κατακλείδα του μηνύματός του, «ο θεός να τους ευλογεί και ο θεός να ευλογεί την Αμερική».

«Αυτή είναι τολμηρή, αποφασιστική πράξη ισχύος από πλευράς του προέδρου Τραμπ», επαίνεσε ο Τομ Έμερ, αρμόδιος για την πειθαρχία της κοινοβουλευτικής ομάδας των ρεπουμπλικάνων στην κάτω Βουλή.

Ο Τομ Κότον, επικεφαλής υποεπιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες πληροφοριών, από πλευράς του απαρίθμησε γεγονότα για τα οποία η Ουάσιγκτον δεν θα συγχωρήσει ποτέ την Τεχεράνη, ανάμεσά τους την κρίση των ομήρων του 1979, ή την επίθεση στη Βηρυτό το 1983--όπως ακριβώς και ο πρόεδρος Τραμπ.

«Το Ιράν διεξάγει πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια (...) Ο λογαριασμός του χασάπη εντέλει πληρώνεται από τους αγιατολάδες», ανέφερε.

Για τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που συνηγορούσε για χρόνια υπέρ αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ιράν, το διάγγελμα του προέδρου Τραμπ με το οποίο ανακοίνωσε την επιχείρηση «θα μείνει στην ιστορία ως ο καταλύτης της πιο ιστορικής αλλαγής στη Μέση Ανατολή σε χίλια χρόνια», όπως τόνισε.

«Αυτή η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί καλά. Θα είναι σφοδρή, εκτεταμένη και πιστεύω, σε τελευταία ανάλυση, επιτυχής. Το επαναλαμβάνω, η πτώση του καθεστώτος του αγιατολά με αμερικανικό αίμα στα χέρια είναι απαραίτητη και παραπάνω από δικαιολογημένη», πρόσθεσε.

Μια από τις λιγοστές φωνές που τολμούν να εναντιώνονται στον πρόεδρο Τραμπ, ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, αντίθετα καταδίκασε την επιχείρηση.

«Είμαι ενάντιος σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό δεν είναι ‘Πρώτα η Αμερική’», ανέφερε μέσω X, παραπέμποντας στο σλόγκαν του προέδρου.

Ο συντηρητικός πολιτικός ανακοίνωσε επίσης πως όταν συνεδριάσουν εκ νέου η Βουλή και η Γερουσία θα συνεργαστεί με τον δημοκρατικό συνάδελφό του Ρο Χάνα για να «αναγκαστεί» το Κογκρέσο να ψηφίσει για το αν εγκρίνει τον πόλεμο αυτό.

«Το Σύνταγμα προϋποθέτει ψηφοφορία, και ο βουλευτής σας χρειάζεται να πει επίσημα αν υποστηρίζει ή εναντιώνεται σε αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Από πλευράς Δημοκρατικών, οι καταδίκες ήταν πολλές.

«Αντίθετα με τις επιθυμίες που εκφράζονται με σαφήνεια από τους Αμερικανούς, ο πρόεδρος Τραμπ έσπρωξε τη χώρα μας σε μείζονα πόλεμο με το Ιράν--πόλεμο για τον οποίο δεν παρουσίασε ποτέ πειστικά επιχειρήματα, για τον οποίο δεν επιδίωξε να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο και για τον οποίο δεν έχει κανένα σχέδιο για το πώς θα τελειώσει», σχολίασε ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, κορυφαίο στέλεχος των δημοκρατικών στην επιτροπή της αμερικανικής άνω Βουλής που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις.

«Το Ιράν είναι εξασθενημένο, αλλά απέχει πολύ από το να είναι ανίκανο», προειδοποίησε. «Οι δυνάμεις μας και οι σύμμαχοί μας πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για επικίνδυνη και μακράς διάρκειας εκστρατεία».

Όπως το βλέπει ο δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ Μάρκι, «η στρατιωτική επίθεση του Τραμπ εναντίον του Ιράν είναι παράνομη και αντισυνταγματική».

«Οι παράνομες ενέργειες του Τραμπ εγείρουν απειλή κλιμάκωσης σε ευρύτερο, περιφερειακό πόλεμο με σοβαρούς κινδύνους για τους αμερικανούς στρατιωτικούς και πολίτες στην περιοχή», πρόσθεσε.

Από τους πρώτους που αντέδρασαν στην επίθεση στο Ιράν, ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν τάχθηκε αντίθετα ανεπιφύλακτα υπέρ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είχε τη βούληση να κάνει αυτό που είναι δίκαιο και απαραίτητο για να αποκατασταθεί αληθινή ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, ανέφερε μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ