OPEC+: Συμφωνία για μια περιορισμένη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Θα αφορά σε 206.000 βαρέλια ημερησίως. Η απόφαση ελήφθη στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο OPEC+ συμφώνησε κατ’ αρχήν σε μια περιορισμένη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου την Κυριακή, σύμφωνα με πέντε πηγές του καρτέλ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, μετά τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του μέλους του OPEC+, Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, που οδήγησαν σε διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο OPEC+ έχει ιστορικό αύξησης της παραγωγής πετρελαίου για να μετριάσει τις διαταραχές στην αγορά, ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή η συμμαχία διαθέτει περιορισμένη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να ενισχύσει την προσφορά, με εξαίρεση τον ηγέτη της, τη Σαουδική Αραβία, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επίσης θα δυσκολευτούν να εξάγουν πετρέλαιο έως ότου η ναυσιπλοΐα στον Κόλπο επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

Το Ριάντ έχει αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμαζόμενο για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Οι αποστολές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων εμπορευμάτων από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν διακοπεί από το Σάββατο, αφού πλοιοκτήτες έλαβαν προειδοποίηση από το Ιράν ότι η περιοχή έχει κλείσει για τη ναυσιπλοΐα.

Ο OPEC+ συμφώνησε κατ’ αρχήν να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως, αφού εξέτασε επιλογές που κυμαίνονταν από 137.000 έως 548.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφεραν την Κυριακή οι πέντε πηγές στο Reuters.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν την Παρασκευή στα 73 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, λόγω φόβων για ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και διαταραχές στην προσφορά μέσω των Στενών του Ορμούζ, της σημαντικότερης θαλάσσιας οδού μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, από όπου διέρχεται πάνω από το 20% του παγκόσμιου πετρελαϊκού εμπορίου.

Ηγέτες της Μέσης Ανατολής έχουν προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον ότι ένας πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, δήλωσε η βετεράνος αναλύτρια του OPEC, Χελίμα Κροφτ, από τη RBC. Αναλυτές της Barclays ανέφεραν επίσης ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια.

Η Κροφτ σημείωσε ότι ο αντίκτυπος στην αγορά από οποιαδήποτε μεγάλη αύξηση της παραγωγής του OPEC θα είναι περιορισμένος, λόγω της έλλειψης πραγματικής παραγωγικής ικανότητας εκτός της Σαουδικής Αραβίας.

Η συνάντηση της Κυριακής αφορούσε μόνο οκτώ μέλη του OPEC+, δηλάδη τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Καζακστάν, το Κουβέιτ, το Ιράκ, την Αλγερία και το Ομάν. Ο OPEC+ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και συμμάχους όπως η Ρωσία, ωστόσο οι περισσότερες αλλαγές στην παραγωγή τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί από τα οκτώ αυτά μέλη.

Τα οκτώ μέλη αύξησαν τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 3% της παγκόσμιας ζήτησης, πριν παγώσουν τις αυξήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2026 λόγω εποχικής επιβράδυνσης.