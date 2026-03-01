Πρόσληψη 2.000 ανέργων με επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως - Έρχεται νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με το ποσό των 875 ευρώ.

Δυνατότητα επιδοτούμενης πρόσληψης 2.000 ανέργων, ηλικίας 18 ετών και άνω, προσφέρει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με το ποσό των 875 ευρώ (μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος).

Ωφελούμενοι του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι:

Α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) Κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή

β) είναι ηλικίας μεταξύ 18 – 24 ετών ή

γ) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή

δ) είναι άνω των 50 ετών.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) Κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή

β) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση και ανήκουν σε στην κατηγορία «άτομα σε μειονεκτική θέση».

Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενοι πρέπει, επιπλέον να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr, πριν από την πρόσληψή τους από την επιχείρηση.

Δεν εντάσσονται:

1. Άτομα που κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων από την επιχείρηση:

Είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,

είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),

είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σχετική υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr, πριν από την πρόσληψή τους από την επιχείρηση.

2. Άτομα τα οποία προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων.

3. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).