Ρεκόρ σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στις εισροές ETF κρυπτονομισμάτων

Ρεκόρ εισροών κατέγραψαν τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) για τα κρυπτονομίσματα την περασμένη εβδομάδα, καθώς η ισχυρή ζήτηση για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία οδήγησε το bitcoin σε ιστορικά υψηλά.

Τα ψηφιακά επενδυτικά assets συγκέντρωσαν 5,95 δισ. δολάρια την εβδομάδα που έληξε στις 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Coinshares.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, έφτασε σε ιστορικό υψηλό στις 5 Οκτωβρίου και ανήλθε στα 126.223 δολάρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Αυγούστου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγήθηκαν με εισροές 5 δισ. δολαρίων σε ETF κρυπτονομισμάτων, ακολουθούμενες από την Ελβετία με κεφάλαια 563 εκατ. δολαρίων και τη Γερμανία με 312 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας και οι δύο νέα ρεκόρ, σύμφωνα με την Coinshares.

Το Bitcoin προσέλκυσε 3,55 δισ. δολάρια, το ether 1,48 δισ. δολάρια, ενώ τα solana και XRP προσέλκυσαν 706,5 εκατ. δολάρια και 219,4 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα.

Η νέα άνοδος του Bitcoin συμβαίνει παράλληλα με το ράλι του χρυσού που σπάει το ένα ρεκόρ από το άλλο, καθώς η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ εν μέσω εμπορικής αβεβαιότητας και οικονομικών ανησυχιών, έχει ωθήσει τους επενδυτές να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

«Αυτό το επίπεδο επενδύσεων υπογραμμίζει την αυξανόμενη αναγνώριση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ως εναλλακτική λύση σε περιόδους αβεβαιότητας», δήλωσε ο James Butterfill, επικεφαλής έρευνας στην CoinShares.