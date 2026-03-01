Ειδήσεις | Ελλάδα

Τηλεφωνική επαφή Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επαφή Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Ακόμη, ευχαρίστησε τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας για τη συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές για την προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ιράν: Η θεοκρατία στο σταυροδρόμι της επιβίωσης και της αλλαγής καθεστώτος

Πρόσληψη 2.000 ανέργων με επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως - Έρχεται νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Τι να σπείρω φέτος; Ο προβληματισμός του αγρότη που οδηγεί στην ακρίβεια στο ράφι…

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Σαουδική Αραβία
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider