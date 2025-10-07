Νέο ορόσημο για τον χρυσό - Έπιασε τα 4.000 δολάρια

Ο χρυσός καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Άνοδος πάνω από 50% μέχρι στιγμής το 2025.

Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά ο χρυσός καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η πολιτική κρίση στη Γαλλία εισήγαγαν περισσότερη αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,79% στα 3.983,28 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το άλμα 1,9% τη Δευτέρα, με τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου να οδεύουν προς το μεγαλύτερο ετήσιο ράλι από το 1979. Tα futures παράδοσης Δεκεμβρίου φτάνουν τα 4.008,4 δολάρια ουγγιά με άνοδο 0,8%.

Μέχρι στιγμής το 2025, ο χρυσός έχει κάνει άλμα πάνω από 50% καθώς ο Τραμπ έχει συνταράξει συθέμελα το παγκόσμιο εμπόριο και απειλεί την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Οι κεντρικές τράπεζες και τα ΕΤFs ήταν ενθουσιώδεις αγοραστές, ενώ η μείωση των επιτοκίων από την Fed, και η προοπτική περαιτέρω περικοπών, αποτέλεσαν έξτρα στήριγμα.

Οι traders εξακολουθούν να προεξοφλούν μια μείωση επιτοκίων 0,25% στις 29 Οκτωβρίου, η οποία θα πρέπει να ωφελήσει τον χρυσό, ενώ στη Γαλλία, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες επίτευξης συναίνεσης για τις δαπάνες του προϋπολογισμού με τα πολιτικά κόμματα, με το αδιέξοδο να ματαιώνει τις προσπάθειες περιορισμού του μεγαλύτερου δημοσιονομικού ελλείμματος.

«Αυτά τα αυξημένα επίπεδα υπογραμμίζουν τον εντεινόμενο στρατηγικό ρόλο του χρυσού ως δομικού στοιχείου εντός διαφοροποιημένων χαρτοφυλακίων», υπογράμμισε ο Αμάντ Ασίρι, στρατηγικός αναλυτής στην Pepperstone Group. Ο χρυσός αποτελεί το «καλύτερο καταφύγιο» σε περίπτωση που ενταθούν οι ανησυχίες για τις υπερθερμασμένες αγορές μετοχών, πρόσθεσε.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image