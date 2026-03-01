Αγορές: «Βλέπουν» το χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο από την κρίση της Μέσης Ανατολής στο άνοιγμα της Δευτέρας

Οι παράγοντες της αγοράς εκτός από τον χρυσό, αναμένουν έντονες ανοδικές τάσεις και στο πετρέλαιο, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν εντείνει την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά πιθανές εισροές σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός. Ακολουθούν ορισμένες εκτιμήσεις από επενδυτές, εμπόρους και αναλυτές για το πώς θα κινηθούν οι αγορές τη Δευτέρα στο άνοιγμά τους.

«Νομίζω ότι θα δείτε μια απότομη και αιφνιδιαστική άνοδο στις περισσότερες αγορές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και του πετρελαίου. Αυτή θα είναι μια φυσική αντίδραση στην έκρηξη εχθροπραξιών, η οποία ήταν μάλλον απρόσμενη όσον αφορά την κλίμακα και το εύρος της», αναφέρει ο Έντουαρτ Μέιρ, αναλυτής στη MAREX. «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με άνοδο περίπου 200 δολάρια ανά ουγκιά στον χρυσό, αλλά στη συνέχεια να κινηθούμε χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι αγορές είναι μάλλον αδιάφορες όταν πρόκειται για στρατιωτικές συγκρούσεις· το μόνο στο οποίο επικεντρώνονται τελικά οι επενδυτές είναι αν θα διακοπούν οι ροές πετρελαίου, οπότε μόλις περάσει η αρχική άνοδος, το αρχικό ράλι τείνει να εξασθενήσει», καταλήγει ο Μέιρ.

«Με τα χρηματιστήρια κλειστά, ο ψηφιοποιημένος χρυσός διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με premium, υποδηλώνοντας μια ανοδική “στροφή προς την ασφάλεια” πριν το άνοιγμα της εβδομάδας. Οι ψηφιακοί δείκτες μας δείχνουν ισχυρή ζήτηση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου». «Το PAX Gold (PAXG) ηγείται αυτή τη στιγμή της ανόδου στα 5.344$/ουγκιά (+2,2% από την Παρασκευή), ενώ το Tether Gold (XAUt) έχει ανέβει στα 5.292$/ουγκιά (+1,2%)», αναφέρει ο Χιούγκο Πασκάλ, trader πολύτιμων μετάλλων στην INPROVED. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι «τα premium των ψηφιακών δεικτών του Σαββατοκύριακου συχνά υπερτιμούν το αρχικό χάσμα, αλλά αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του, ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής στην KCM Trade, θεωρεί ότι «ο χρυσός είναι πιθανό να έχει μεγαλύτερη ζήτηση από το συνηθισμένο όταν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, ποιες άλλες χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν και τους φόβους για τον πληθωρισμό, αναμένεται ο χρυσός να επαναλάβει τον ρόλο του ως το προτιμώμενο καταφύγιο ασφαλείας». Προσθέτει ότι, «οι χρηματιστηριακές αγορές και άλλα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία πιθανότατα θα πουληθούν και οι επενδυτές θα αναζητούν τον καλύτερο τρόπο να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους, και ο χρυσός θα βρίσκεται πιθανότατα στην κορυφή αυτής της λίστας».

Στον χρυσό ποντάρει και ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς στη City Index και Forex.com. «Θα υπάρξει επιπλέον ζήτηση για ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές ξανά γύρω στα 5.500$, και ενδεχομένως σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από την κορυφή του Ιανουαρίου στα περίπου 5.600$.», αναφέρει. «Ωστόσο, τα κέρδη του χρυσού πέρα από αυτό το επίπεδο θα μπορούσαν να περιοριστούν από μια πιθανή ανάκαμψη του αμερικανικού δολαρίου, ειδικά αν το αργό πετρέλαιο παραμείνει σημαντικά υψηλό».

«Νομίζω ότι ο χρυσός και το ασήμι θα μπορούσαν να υποχωρήσουν «λόγω της ίδιας της είδησης στο άνοιγμα των αγορών, αλλά οποιαδήποτε σημαντική πτώση θα βρει αγοραστές, καθώς η εικόνα στο Ιράν πιθανότατα δεν θα είναι ξεκάθαρη για εβδομάδες ή μήνες», αναφέρει από την πλευρά του ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων. «Νομίζω ότι μια επίθεση των ΗΠΑ είχε ενσωματωθεί στις τιμές, αλλά η χρονική στιγμή ήταν κάπως αβέβαιη. Σίγουρα αυτό φαίνεται στην αγορά πετρελαίου. Και το γεγονός ότι τα κρυπτονομίσματα είναι υψηλότερα ίσως είναι ένας προάγγελος».

«Αύριο, η αντίδραση της τιμής θα είναι αρχικά θετική, αν και θα μπορούσε να υπάρξει κάποια αναστροφή αργότερα στη συνεδρίαση ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων», προβλέπει η αναλύτρια της ΑΝΖ, Σόνι Κουμάρι. «Η συνολική μας άποψη δεν έχει αλλάξει, παραμένουμε θετικοί για τον χρυσό… Η γεωπολιτική φέτος είναι πολύ διαφορετική, με εντονότερες εντάσεις, και μετά από αυτή την επίθεση θα μπορούσαν να υπάρξουν και μακροοικονομικές επιπτώσεις, ειδικά αν οι τιμές του πετρελαίου αυξηθούν σημαντικά».

Από την πλευρά του, ο Τζόσουα Ρότμπαρτ, ιδρυτής της J. ROTBART & CO θεωρεί ότι «είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι τα πολύτιμα μέταλλα θα εμφανίσουν αυξημένη μεταβλητότητα με ανοδική κίνηση». Και προσθέτει ότι «καθώς ο κίνδυνος πολέμου με το Ιράν είχε εν μέρει ενσωματωθεί στο ράλι της τιμής του χρυσού, η έκταση της κίνησης θα εξαρτηθεί από το πώς η σύγκρουση θα επηρεάσει την αγορά ενέργειας και από το κατά πόσο η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι εφικτή».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια ανησυχητική κλιμάκωση που θα οδηγήσει τους επενδυτές σε πολύτιμα μέταλλα και τον ενεργειακό τομέα. Το πόσο μεγάλος θα είναι ο αντίκτυπος είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αλλά δεδομένης της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας, δεν θα με εξέπληττε αν ο χρυσός καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό», αναφέρει από την πλευρά του ο 'Ολε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images