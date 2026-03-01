Ειδήσεις | Ελλάδα

Γεραπετρίτης: Συμμετέχει στην έκτακτη συνάντηση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ

Την συγκαλεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα, Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 6 μ.μ., σε έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συγκαλεί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Kaja Kallas, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

