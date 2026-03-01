Βέλγιο: Αναχαίτισε πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας

Τη συμβολή της Γαλλίας στην αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν.

Οι ειδικές δυνάμεις του Βελγίου αναχαίτισαν στη διάρκεια της νύχτας πλοίο που ανήκει στον λεγόμενο "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας και οι Βρυξέλλες θα συλλάβουν το πλοίο μετά την άφιξή του σε λιμάνι, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό. Τη συμβολή της Γαλλίας στην αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν.

«Σήμερα ένα πλοίο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας αναχαιτίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα», έγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαξίμ Πρεβό στο X, ευχαριστώντας τις βελγικές ειδικές δυνάμεις για τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό και το θάρρος» τους.

Ο υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν είχε διευκρινίσει σε προηγούμενο μήνυμα πως το δεξαμενόπλοιο «συνοδεύεται προς το λιμάνι του Ζέεμπρίγκε, όπου και θα συλληφθεί».

Η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν στόλο γερασμένων, αδιαφανούς ιδιοκτησίας, δεξαμενόπλοιων προκειμένου να παρακάμψει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε εκατοντάδες τέτοια πλοία στη μαύρη λίστα προκειμένου να αποδυναμώσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

«Οι κυρώσεις δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται. Σήμερα τις εφαρμόσαμε», δήλωσε ο Πρεβό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πλοίο μπορούσε να πλέει υπό ψεύτικη σημαία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με εταίρους του Βελγίου χώρες της G7, της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας και σε συντονισμό με τη Γαλλία, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στη σημερινή αναχαίτιση από τις βελγικές ειδικές δυνάμεις δεξαμενόπλοιου που ανήκει στον "σκιώδη στόλο" της Ρωσίας.

«Ισχυρό πλήγμα για τον σκιώδη στόλο: στη Βόρεια Θάλασσα, τα ελικόπτερά μας του εθνικού Πολεμικού Ναυτικού συνέβαλαν τη νύχτα στην επιβίβαση των βελγικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις», δήλωσε στην πλατφόρμα X λίγο μετά την ανακοίνωση της αναχαίτισης του πλοίου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Βελγίου Μαξίμ Πρεβό.

«Οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να αποκόψουν τις πηγές χρηματοδότησης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία αναγκάζοντάς την να τηρήσει τις κυρώσεις», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ