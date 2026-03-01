Ισραήλ: Δύο νεκροί από ιρανική πυραυλική επίθεση

Από τις επιθέσεις της Τεχεράνης, μέχρι στιγμής συνολικά έχουν τραυματιστεί 456 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 86 σοβαρά.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF), Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Σε ενημέρωση, ο Ντεφρίν ανέφερε: «Παρόλο που διαθέτουμε εκτεταμένες μονάδες συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας των IDF, αυτά δεν είναι αλάνθαστα». Κάλεσε τους πολίτες στο Ισραήλ να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να καταφεύγουν σε καταφύγια όταν δέχονται επίθεση.

Ο Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι οι IDF έχουν «προκαλέσει σοβαρές ζημιές» στο αμυντικό σύστημα του Ιράν, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ συνεργάζεται με τον αμερικανικό στρατό για να συνεχίσει την επίθεσή του.

«Θα συνεχίσουμε αυτή την εκστρατεία μέχρι να καταφέρουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει», είπε.

Πέρα από τους δύο θανάτους που αναφέρθηκαν, το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της επίθεσης στο Ιράν, 456 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Από αυτούς, οι 86 παραμένουν νοσηλευόμενοι και βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Φωτογραφία @AP