Τι να σπείρω φέτος; Ο προβληματισμός του αγρότη που οδηγεί στην ακρίβεια στο ράφι…

Ο καταναλωτής στην πόλη βλέπει τον λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ να ανεβαίνει διαρκώς. Όμως, η πραγματική ρίζα της ακρίβειας και των αυριανών ελλείψεων κρύβεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά: Στο άσπαρτο χωράφι και στην αγωνία του παραγωγού που καλείται σήμερα να αποφασίσει αν αντέχει να βάλει μπροστά το τρακτέρ του.

Φεβρουάριος. Ο καιρός ακόμα κρύος, τα χωράφια σε αναμονή. Και ο Έλληνας παραγωγός αντιμέτωπος με μια απόφαση που θα καθορίσει το εισόδημά του για ολόκληρο το επόμενο έτος: τι να σπείρω φέτος;

Σε άλλες εποχές, η απάντηση εξαρτιόταν κυρίως από τις τιμές της αγοράς και το κόστος παραγωγής. Σήμερα, το 2026, η εξίσωση έχει γίνει πολύ πιο σύνθετη και πολύ πιο επικίνδυνη για τον ίδιο τον παραγωγό. Τρεις αστάθμητοι παράγοντες συναντώνται ταυτόχρονα: ψηλό κόστος εισροών, χαμηλές τιμές πώλησης και κλιματική αβεβαιότητα που ακυρώνει κάθε λελογισμένο προγραμματισμό. Το αποτέλεσμα είναι ένα αίσθημα παράλυσης που όλο και περισσότεροι αγρότες αποτυπώνουν με απλά λόγια: «Όπου και να στραφείς, ρίσκο».

Η ψαλίδα που δεν κλείνει

Ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτό που γνωρίζει καλύτερα κάθε σιτοπαραγωγός στη Θεσσαλία ή τη Μακεδονία: το σκληρό σιτάρι.

Τον Ιανουάριο 2026, το σκληρό σιτάρι διαπραγματευόταν στα 245-250 ευρώ/τόνο (FOB), σε επίπεδα μειωμένα κατά 6-17% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα συμβόλαια για τη νέα σεζόν κινούνται στα 23-27 λεπτά το κιλό. Φαίνεται αξιοπρεπές; Όχι αν συγκριθεί με το τι κοστίζει να το παράγεις.

«Παραγωγοί αγόρασαν πιο ακριβά λιπάσματα, σπόρους και πετρέλαια — και πουλάνε πιο φθηνά. Το ταμείο είναι μείον.»

Το 2025, πολλοί παραγωγοί στράφηκαν στο σκληρό σιτάρι αντί του ηλίανθου γιατί οι τιμές έδειχναν καλές. Αγόρασαν ακριβά εισροές, επένδυσαν, και τελικά είδαν τις τιμές να πέφτουν. Το μοτίβο αγοράζω ακριβά σήμερα, πουλώ φθηνά αύριο επαναλαμβάνεται με επικίνδυνη συχνότητα και αφαιρεί από τον αγρότη κάθε «όρεξη» για ανάληψη ρίσκου.

Το κλίμα ως άγνωστος Χ

Στην παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η αβεβαιότητα ήταν κυρίως οικονομική: τι τιμή θα πάρω; Σήμερα έχει προστεθεί μια δεύτερη, εξίσου καταλυτική αβεβαιότητα: θα φτάσει η παραγωγή μου για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς;

Η Ελλάδα και ευρύτερα η νότια Ευρώπη θεωρείται πλέον επισήμως από τις πιο ευάλωτες περιοχές παγκοσμίως στην κλιματική αλλαγή. Αυξανόμενη συχνότητα ξηρασιών, πίεση στους υδάτινους πόρους, ακραία φαινόμενα (παγετός, χαλάζι, πλημμύρες) που εμφανίζονται πλέον εκτός εποχής — όλα αυτά μετατρέπουν κάθε απόφαση σποράς σε ένα είδος στοιχήματος.

Ο παγετός της άνοιξης 2025 κόστισε περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πλημμύρες της Θεσσαλίας (Daniel και Elias το 2023) άφησαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα εκτός παραγωγής για πάνω από μια χρονιά. Η μνήμη των αγροτών γεμίζει με περιστατικά όπου το κλίμα ακύρωσε μήνες δουλειάς ή ακόμα και χρόνια … επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αγρότης σήμερα δεν κάνει μόνο οικονομική αξιολόγηση πριν σπείρει. Κοιτά και τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την υγρασία του εδάφους, τα αποθέματα νερού και αν τα νούμερα δεν του δίνουν ικανοποιητική βεβαιότητα, αποφεύγει να σπείρει ή μειώνει την έκταση.

Υπάρχει ένα ερώτημα που δεν λέγεται πολύ ανοιχτά, αλλά ακούγεται συχνά στα καφενεία της υπαίθρου: αξίζει να σπείρω χωρίς επιδότηση;

Η απάντηση, βάσει των σημερινών αριθμών, είναι ξεκάθαρη: όχι. Η βασική ενίσχυση μαζί με τη συνδεδεμένη για το σκληρό σιτάρι φτάνει κοντά στα 35 ευρώ/στρέμμα. Χωρίς αυτή, η παραγωγή σιτηρών δεν καλύπτει τα κόστη της.

Ποιες καλλιέργειες «αντέχουν» και γιατί δεν είναι για όλους

Μέσα σε αυτό το τοπίο, υπάρχουν καλλιέργειες που εμφανίζουν καλύτερο προφίλ κινδύνου-απόδοσης για τη σεζόν 2026:

Ηλίανθος: Χαμηλότερο κόστος εισροών σε σχέση με σιτηρά, ανεκτικός σε χαμηλές βροχοπτώσεις. Εκτιμάται ότι φέτος θα καλλιεργηθεί σε πάνω από 1 εκατ. στρέμματα — σαφές σήμα ότι οι παραγωγοί ψάχνουν ασφαλέστερη επιλογή.

Βαμβάκι: Παραμένει η βασική επιλογή για τους Θεσσαλούς παραγωγούς, με υψηλή συνδεδεμένη ενίσχυση (~72 ευρώ/στρέμμα) και σταθερή ζήτηση. Ωστόσο απαιτεί σημαντικές ποσότητες νερού.

Όσπρια και αρωματικά: Αναδυόμενες επιλογές με καλά περιθώρια κέρδους, ιδίως για μικρές εκμεταλλεύσεις που στοχεύουν σε εξειδικευμένες αγορές. Απαιτούν όμως οργανωμένη διάθεση και συχνά υπάρχει απουσία υποδομής.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει «σωστή» απάντηση που να εφαρμόζεται σε όλους. Αυτό που κάνει η αγορά σήμερα είναι να μετατρέπει κάθε απόφαση σποράς σε ατομικό στοίχημα, αντί για συνειδητή επιχειρηματική επιλογή.

Τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος και δεν κάνει

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων για τον αγροτικό τομέα: αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους ΚΑΠ, αποζημίωση ΕΛΓΑ έως το 100% της ασφαλισμένης αξίας, επέκταση του αγροτικού τιμολογίου ΓΑΙΑ, επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» από το 2026.

Είναι χρήσιμα μέτρα. Αλλά αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα, όχι την αιτία. Η αιτία είναι δομική: ο Έλληνας αγρότης δεν έχει ορατότητα τιμών, δεν έχει πρόσβαση σε εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου (π.χ. συμβολαιακή γεωργία σε μεγάλη κλίμακα), δεν έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη έναντι κλιματικών κινδύνων, και δεν έχει σαφή κρατική στρατηγική για το τι καλλιέργειες χρειάζεται η χώρα.

Μια χώρα που εισάγει πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους μαλακού σιταριού ετησίως, ενώ αφήνει εκτάσεις αδρανείς ή οδηγεί παραγωγούς στην εγκατάλειψη, δεν έχει αγροτική πολιτική… έχει αγροτική αδράνεια.

Ο Έλληνας παραγωγός βρίσκεται τον Φεβρουάριο του 2026 σε ένα τρίγωνο ανασφάλειας: ψηλό κόστος εισροών που δεν μειώνεται ουσιαστικά, τιμές πώλησης που πέφτουν ή παραμένουν σε επίπεδα ασύμφορα χωρίς τις επιδοτήσεις, και κλίμα που έχει ξεφύγει πλέον από τα παραδοσιακά μοτίβα.

Η απόφαση «τι να σπείρω» δεν είναι πλέον οικονομική, κλιματική και πολιτική ταυτόχρονα. Και όσο η πολιτεία δεν δίνει σαφείς απαντήσεις στους δύο τελευταίους παράγοντες, η κρίση αποφάσεων στην ύπαιθρο θα βαθαίνει και θα παρατηρείται εγκατάλειψη της καλλιεργήσιμης γης με αυξανόμενους ρυθμούς.