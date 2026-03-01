Θεοχάρης: Επίσκεψη εργασίας του ΥΦΥΠΕΞ και επιχειρηματική αποστολή στη Μολδαβία

Κατά τις επαφές, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών-μεταφορών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρη Σκάλκο, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη Μολδαβία από 1 έως 3 Μαρτίου 2026, επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την παραμονή του στο Κισινάου, ο υφυπουργός θα μιλήσει σε Επιχειρηματικό Φόρουμ που συνδιοργανώνεται από τον οργανισμό Invest Moldova και την Enterprise Greece, με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της μολδαβικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης, Eugen Osmochescu, και του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Υποδομών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Vladimir Bolea.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών-μεταφορών, με τη διεξαγωγή εξειδικευμένων διμερών συναντήσεων και επιχειρηματικών επαφών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και τη διερεύνηση επενδυτικών και εμπορικών ευκαιριών στους ανωτέρω στρατηγικούς κλάδους.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και της προώθησης της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στη Μολδαβία.

