Ανεβάζει τον πήχη για τον χρυσό στα 4.900 δολάρια η Goldman Sachs

Στήριγμα παρέχουν οι ισχυρές εισροές από δυτικά ETFs και οι πιθανές αγορές από κεντρικές τράπεζες.

Aναβάθμισε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά από 4.300 δολάρια, η Goldman Sachs επικαλούμενη ισχυρές εισροές από δυτικά ETFs και πιθανές αγορές από κεντρικές τράπεζες.

«Βλέπουμε τους κινδύνους για την αναβαθμισμένη πρόβλεψή μας για την τιμή του χρυσού να είναι ακόμη καθοδικοί, επειδή η διαφοροποίηση του ιδιωτικού τομέα στη σχετικά μικρή αγορά χρυσού μπορεί να ενισχύσει τις συμμετοχές σε ETFs ειδικά εάν συνεχιστούν οι μειώσεις επιτοκίων», τόνισε η Goldman Sachs με τον χρυσό ήδη να χτυπά νέο ρεκόρ.

Ο χρυσός μετρά ράλι 51% μέχρι στιγμής φέτος λόγω των ισχυρών αγορών από κεντρικές τράπεζες, της αυξημένης ζήτησης για ETFs που υποστηρίζονται από χρυσό, του ασθενέστερου δολαρίου και του μεγάλου ενδιαφέροντος από μικροεπενδυτές που αναζητούν ασφαλή καταφύγια έναντι των αυξανόμενων εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Η Goldman Sachs αναμένει ότι οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες θα ανέλθουν κατά μέσο όρο σε 80 μετρικούς τόνους το 2025 και σε 70 τόνους το 2026, υπογραμμίζοντας ότι οι οι αναδυόμενες αγορές είναι πιθανό να συνεχίσουν τη διαρθρωτική διαφοροποίηση των αποθεμάτων τους στο πολύτιμο μέταλλο.

Οι συμμετοχές σε ETFs από χώρες της Δύσης αναμένεται να αυξηθούν, καθώς η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκιά της κατά 100 μονάδες βάσης μέχρι τα μέσα του 2026, εκτίμησαν οι αναλυτές της GS.