Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο

Οι θάλασσές μας είναι ανεκτίμητος φυσικός πλούτος της χώρας μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, αναφέρει ο ΥΠΕΝ.

«"Οι θάλασσές μας είναι ανεκτίμητος φυσικός πλούτος της χώρας μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιων Λιβαδιών.

Όπως αναφέρει:

«Με μια σειρά μέτρων, ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, εθνική χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας, οικολογικά συστήματα αγκυροβολίας και δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και μέσα από το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου (Νότιες Κυκλάδες) και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου, θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο.

Πηγή ζωής, ευημερίας και βιοποικιλότητας για ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες γενιές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

