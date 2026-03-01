Ειδήσεις | Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΕΘΑ υπό τον Ν. Δένδια για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής

Newsroom
Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο διευθυντής του Ε' Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής, ανώτατοι αρμόδιοι αξιωματικοί και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβυς Γεώργιος Αρναούτης.

Επίσης, ο κ. Δένδιας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

