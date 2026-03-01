Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΑΕ προς Ιράν: Ο πόλεμός σας δεν είναι με τους γείτονές σας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΑΕ προς Ιράν: Ο πόλεμός σας δεν είναι με τους γείτονές σας
Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου απομονώνουν την Ισλαμική Δημοκρατία, αναφέρουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ο πόλεμός σας δεν είναι με τους γείτονές σας», τόνισε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απευθυνόμενος στο Ιράν, εκτιμώντας ότι τα ιρανικά πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου απομονώνουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η ιρανική επίθεση εναντίον χωρών του Κόλπου είναι λάθος υπολογισμός και απομονώνει το Ιράν σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Άνουαρ Γκάργκας σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων.

«Βρείτε τα λογικά σας (…) και συμπεριφερθείτε προς τους γείτονές σας με λογικό και υπεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε, προειδοποιώντας την Τεχεράνη κατά μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο μεταξύ οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι μία γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια που έπεσαν μετά την κατάρριψη drone το οποίο αναχαιτίστηκε στο συγκρότημα των πύργων Ετιχάντ, στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ιράν: Η θεοκρατία στο σταυροδρόμι της επιβίωσης και της αλλαγής καθεστώτος

Πρόσληψη 2.000 ανέργων με επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως - Έρχεται νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Τι να σπείρω φέτος; Ο προβληματισμός του αγρότη που οδηγεί στην ακρίβεια στο ράφι…

tags:
ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider