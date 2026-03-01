Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Επιβεβαίωσε τους θανάτους του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και του συμβούλου του ανώτατου ηγέτη Σαμχανί

Ο Μοχαμάντ Πακπούρ, που είχε αναλάβει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών.

Στο Ιράν επιβεβαιώθηκαν σήμερα οι θάνατοι του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του Μοχαμάντ Πακπούρ, καθώς και του Αλί Σαμχανί, κορυφαίου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου άμυνας.

Ο Μοχαμάντ Πακπούρ, που είχε αναλάβει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών, και ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος αξιωματούχος για ζητήματα ασφαλείας στη χώρα, έπεσαν «μάρτυρες» χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια των μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

tags:
Ιράν
