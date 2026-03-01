Πούτιν: Έγκλημα η δολοφονία Χαμενεΐ - Παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χαμενεΐ ως έγκλημα και δήλωσε ότι παραβιάζει όλους τους κανόνες της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου.

«Παρακαλώ δεχθείτε τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του, η οποία διαπράχθηκε με κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο Πούτιν σε σημείωμά του προς τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

Όπως αναφέρει το BBC, και η ίδια η Ρωσία κατηγορείται από πολλές χώρες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου με την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία.

Φωτογραφία @AP