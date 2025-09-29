Δίνεται η δυνατότητα για εξάμηνο συμβόλαιο στους εκπαιδευτικούς και ενστόλους.

Τρεις βελτιώσεις που προωθούνται στο πακέτο που ανακοινώθηκε στην ΔΕΘ για τις φοροαπαλλαγές στα ενοίκια, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι τρεις βελτιώσεις αφορούν στους πολύτεκνους, τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς και τους ενστόλους, αλλά και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα καλύπτονται κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι να βρουν νέο ενοικιαστή.

Οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπουν:

-Η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τμ. Θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Δηλαδή, στα 140 τ.μ. για τρίτο παιδί, στα 160 τ.μ. για τέταρτο παιδί κ.λπ.

-Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Με τις αλλαγές που υιοθετούνται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς ακίνητα ακόμη και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.

-Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Εξηγώντας το σκεπτικό των τριών νέων αλλαγών, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι όλη η προσπάθεια στοχεύει στο να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και να διατεθούν στην αγορά.

Ποιο ήταν το αρχικό μέτρο: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, επεκτάθηκε η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για κενές κατοικίες (που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη) οι οποίες θα μισθώνονται σε μακροχρόνια μίσθωση έως τέλος του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από ακίνητα για τρία χρόνια αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. που είτε ήταν κενές είτε χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση και στη συνέχεια μισθώνονται για τουλάχιστον τρία έτη, με συμβόλαια που υπογράφονται από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Καταγράφονται 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές

«Το δεύτερο νομοσχέδιο που θα φέρουμε το επόμενο διάστημα στη Βουλή, έχει να κάνει με τα αδρανή ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές», ανακοίνωσε ο Υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει μια μαγική λύση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, αλλά πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν μαζί».

Όπως είπε αναλυτικά: «Έχουμε σε πρώτη φάση καταγράψει 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές – ειδικά αυτές αναμένεται ότι θα είναι αρκετά περισσότερες, καθώς είναι μια πρώτη καταγραφή». Περιγράφοντας το σκεπτικό του νομοσχεδίου, ο Υπουργός εστίασε στο ότι «καταρχήν θα πρέπει να μετρήσουμε τι έχουμε». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ξέρετε, είναι φοβερό, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει περιουσία στη χώρα που ακόμη δεν την έχουμε καταγράψει συστηματικά. Λοιπόν, ειδικά για τα Ιδρύματα – αυτό θα έρθει να γίνει με αυτό το νομοσχέδιο – θα υπάρξουν και ψηφιακά μέσα που θα πιάνουμε συνολικά τη διαχείριση των Ιδρυμάτων, αλλά για αρχή θα δημιουργήσουμε ένα καινούριου τύπου Ίδρυμα, το οποίο θα αναλάβει να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Θα είναι σαν στέγη, θα κάνει όλη την κεντρική διαχείριση σαν ομπρέλα».

Εντός της εβδομάδος η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τον προσδιορισμό του φορολογικού οφέλους

«Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί ο κάθε φορολογούμενος να βλέπει άμεσα τι κερδίζει από τα νέα μέτρα θα είναι διαθέσιμη πιθανότατα εντός της εβδομάδος», όπως προανήγγειλε ο κ. Πιερρακάκης. Ο φορολογούμενος θα βάζει τα δεδομένα του, όπως το εισόδημά του αλλά και το αναμενόμενο εισόδημα από ενοίκια, και με βάση αυτό ο αλγόριθμος της πλατφόρμας θα του λέει τι κέρδισε.

«Στη συνέχεια, αφού ψηφιστεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο», πρόσθεσε ο Υπουργός, «θα γίνει και μία επίσημη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ που, με βάση τα στοιχεία του TAXIS, θα μπορεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να ενημερώνει τον φορολογούμενο για το τι ακριβώς κερδίζει από τα συγκεκριμένα μέτρα».

Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός επεσήμανε ότι «πρακτικά ο κόσμος θα δει τα μέτρα σε λίγες εβδομάδες, από το νέο έτος». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η μείωση των άμεσων φόρων είναι το ισοδύναμο μιας αύξησης. Η μείωση των άμεσων φόρων αφορά τους πάντες, μισθωτούς του δημοσίου τομέα, μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες».

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ και για τη Νέα Βύσσα Έβρου

«Βάζουμε έναν αστερίσκο για τον Νομό Έβρου και για ευνόητους λόγους πάμε τον αριθμό των κατοίκων στους 1.700. Ακριβώς για να συμπεριλάβουμε τη Νέα Βύσσα. Αυτό είναι κάτι που μας το είπαν και οι βουλευτές μας πολύ έντονα από το Νομό. Είναι απολύτως δίκαιο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, όπως λένε πολύ σωστά, “η απογραφή δεν πιάνει την πραγματική κατάσταση που εμείς έχουμε στο πεδίο”», είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Ξέρετε, είναι μια πράξη αναγνώρισης του δημογραφικού ζητήματος συνολικά όλο το πακέτο της ΔΕΘ. Δημογραφικό δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Δημογραφικό είναι και η στήριξη της περιφέρειας. Δημογραφικό είναι και η στήριξη των συνόρων μέσω της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Άρα, όλο αυτό έχει μια πάρα πολύ συμπαγή λογική. Προφανώς θα υπάρξουν εξαιρέσεις όπως αυτή που σας είπα μόλις τώρα για τον Νομό Έβρου».

Παραίτηση Δημοσίου από ένδικα μέσα σε 37 υποθέσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα

Μία από τις πρώτες κινήσεις του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν, τον Απρίλιο 2025, να παραιτηθεί το Δημόσιο από τις εφέσεις στις πρωτόδικες αποφάσεις για τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα. «Έχουμε ήδη παραιτηθεί από 37 ένδικα μέσα, έχουμε αποδεχθεί το αποτέλεσμα σε 31 δίκες και, ως εκ τούτου, έχουν καταβληθεί 2,9 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις σε δικαιούχους», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Το στοιχειώδες καθήκον της Πολιτείας είναι να μην είναι ανάλγητη. Και είναι ανάλγητη η Πολιτεία όταν πηγαίνει διαρκώς το Δημόσιο και διεκδικεί χρήματα από ανθρώπους που έχουν πληγεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε εδώ κάναμε μια πρώτη ενέργεια, η οποία ήταν να περάσουμε μια διάταξη με την οποία παραιτείται το Δημόσιο από τα ένδικα μέσα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση αν το ίδιο θα ισχύσει και για τα θύματα των Τεμπών, ο Υπουργός απάντησε: «Εννοείται ότι η κυβέρνηση έχει μία φιλοσοφία, δεν έχει δύο φιλοσοφίες ή τρεις. Ο στόχος όμως είναι να μην χρειάζεται κάθε φορά να νομοθετεί ένας Υπουργός για αυτό το θέμα. Πρέπει να φτιάξουμε μια αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο του πώς δουλεύει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και το επόμενο διάστημα αυτό είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε. Ένα από τα πράγματα που θα παρουσιάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι και αυτό».

«Το να γίνει γρήγορα η δίκη των Τεμπών συνιστά κάθαρση για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας»

«Στέκομαι με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στον πόνο αυτού του πατέρα που έχει υποστεί τη μέγιστη τραγωδία», απάντησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε σχετικό ερώτημα.

«Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να διαφυλάσσει το κύρος και την ανεξαρτησία των θεσμών. Η Δικαιοσύνη έχει λάβει ήδη μια απόφαση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε τοποθέτηση πολιτικού ταγού είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, συνιστά παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Και αυτό είναι κάτι που προσωπικά το έχω αποφύγει και θα ήθελα να το αποφύγω συνολικά. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στο έργο της Δικαιοσύνης», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

«Από εκεί και πέρα, το μείζον είναι να γίνει γρήγορα η δίκη. Το να γίνει γρήγορα η δίκη συνιστά κάθαρση. Κάθαρση για τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, που βίωσαν την απόλυτη τραγωδία, για τις οικογένειες που θρηνούν. Κάθαρση, εγώ θα σας πω, και για όλους εμάς, για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας που θέλει γρήγορα να δει μια έκβαση στη δίκη», υπογράμμισε ο Υπουργός.