Ακίνητα: Έξι φορο-ανάσες για τους ιδιοκτήτες το 2026 – «Ψαλίδι» σε φόρους και τεκμήρια

Νέοι φορολογικοί συντελεστές για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα. Επεκτείνεται η φοροαπαλλαγή για να ανοίξουν κλειστές κατοικίες. Φορο-μπόνους για όσους ανακαινίζουν ακίνητα.

Φοροελαφρύνσεις ξεκλειδώνουν από το 2026 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με περισσότερο κερδισμένους όσους αποκτούν ενοίκια πάνω από 12.000 ευρώ, όσους πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων αλλά και όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Όφελος θα έχουν κι όσοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν νεόδμητη κατοικία καθώς παραμένει στον «πάγο» ο ΦΠΑ 24% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους ενώ παρατείνονται τα φορολογικά κίνητρα για ανακαίνιση ακινήτων και να ανοίξουν κλειστές κατοικίες.

Ειδικότερα:

Λιγότεροι φόροι για 161.587 εκμισθωτές ακινήτων. Στη κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα, εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή μειώνει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν φόρο 35% για το τμήμα του εισοδήματός τους άνω των 12.000 ευρώ και έως 35.000 ευρώ .

Η νέα κλίμακα που θα ισχύσει από το 2026 έχει ως εξής:

Έως 12.000 ευρώ: 15% Από 12.001 έως 24.000 ευρώ: 25% Από 24.001 έως 35.000 ευρώ: 35% Από 35.001 ευρώ και άνω: 45%

Με τη νέα κλίμακα, οι φορολογούμενοι με εισοδήματα 12.001–24.000 ευρώ μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 1.300 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια θα δει τη φορολογική του επιβάρυνση να μειώνεται κατά 800 ευρώ σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου το τμήμα πάνω από τα 12.000 ευρώ φορολογούνταν με 35%.

Το μέτρο, θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν οι φορολογούμενοι από ενοίκια το 2026. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2027.

«Ψαλίδι» έως 35% στα τεκμήρια για κατοικίες. Το νέο τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία (ιδιοκατοικούμενη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη) υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως εξής:

Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 28 ευρώ ανά τ.μ. (από 40 ευρώ/ τ.μ.) Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 45 ευρώ ανά τ.μ. (από 65 ευρώ/τμ) Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 77 ευρώ ανά τ.μ (από 110 ευρώ/τ.μ.) Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 140 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 ευρώ/τμ) Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 280 ευρώ ανά τ.μ. (από 400 ευρώ/ τ.μ.)

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό. Για τις μονοκατοικίες εφαρμόζεται προσαύξηση 20% ενώ αντίθετα για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά μειώνονται κατά 50%. Το νέο τεκμήριο για τις κατοικίες εφαρμόζεται για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν το 2026.