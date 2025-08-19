Γεμίζουν τα κρατικά ταμεία - Πάνω από 41 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα

Νέα αύξηση κατέγραψαν τα ταμειακά διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης φθάνοντας τα 41,936 δισ. ευρώ κατά το τέλος του δευτέρου τριμήνου 2025, σύμφωνα με τον ο ΟΔΔΗΧ.

Νέα αύξηση κατέγραψαν τα ταμειακά διαθέσιμα της γενικής κυβέρνησης φθάνοντας τα 41,936 δισ. ευρώ κατά το τέλος του δευτέρου τριμήνου 2025, σύμφωνα με το δελτίο δημοσίου χρέους που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα περίπου 10,697 δισ. ευρώ που βρίσκονται στο λεγόμενο «κουμπαρά διαθεσίμων» που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο των μνημονίων, ο οποίος θα εξακολουθήσει να αξιοποιείται για την πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών διακρατικών δανείων του πρώτου μνημονίου, όπως έγινε και τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Ειδικότερα, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πι πρόωρες αποπληρωμές για τα δάνεια του πρώτου Μνημονίου θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη, ώστε το εν λόγω δάνειο να αποπληρωθεί πλήρως έως το 2031, αντί του αρχικού πλάνου για το 2041.

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο το ελληνικό κράτος θα προχωρήσει σε περαιτέρω πρόωρη αποπληρωμή του μνημονιακού δανείου, ύψους τουλάχιστον 5,29 δισ. ευρώ, με το ποσό αυτό να αφορά τις λήξεις από το 2033 έως και το 2041.

Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι αυξημένα κατά 5,65 δισ. ευρώ σε σχέση με τις αρχές του έτους. Ήταν στα 36,281 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και στα 40,165 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2025.

Το προφίλ του Δημόσιου Χρέους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΔΔΗΧ, το σύνολο του χρέους της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 368,347 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025 από 364,885 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2024. Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους ήταν 18,7 χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα το «καθαρό» χρέος γενικής κυβέρνησης ήταν 326,411 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου από 328,604 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο δημοσίου χρέους στα τέλη του β’ τριμήνου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ύψος χρέους: 368,3 δισ. ευρώ

Μέση σταθμική διάρκεια χρέους: 18,7 έτη

Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης: 18 έτη

Ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης (με swaps): 1,75%

Μειώνεται το spread

To spread του ελληνικού 10ετούς ομολόγου σε σχέση με το γερμανικό bund διατηρεί πτωτική πορεία και βρίσκεται σταθερά κάτω από αυτό της Ιταλίας, ενώ πρόσφατα βρέθηκε και κάτω από αυτό της Γαλλίας.

Τα ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης

Σημαντικό ρόλο σε αυτά έχουν παίξει οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας τους τελευταίους μήνες, ακόμη και εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Τα επόμενα «ραντεβού» με τους οίκους είναι τα εξής:

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η Morningstar DBRS θα ανακοινώσει τη νέα της αξιολόγηση για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης είχε προχωρήσει τον περασμένο Μάρτιο σε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερό outlook. Βασικοί λόγοι της αναβάθμισης ήταν η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών, η αύξηση των εσόδων του κράτους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η μείωση του χρέους και η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα μετρήσει και πάλι ο Οίκος.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου ανακοινώνει τη νέα της αξιολόγηση και η Moody’s. Ο αμερικανικός οίκος ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που αναβάθμισε τη χώρα μας στην επενδυτική βαθμίδα μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας με Baa3 και σταθερό outlook.

Ακολουθούν μέχρι το τέλος του έτους οι: Standard and Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, Scope στις 7 Νοεμβρίου και Fitch στις 14 Νοεμβρίου 2025.