Όμιλος Fourlis: Κλείνει καταστήματα στην Ρουμανία και ανοίγει ΙΚΕΑ στην Ελλάδα - Τα νέα concepts και η επόμενη μέρα

Τι ειπώθηκε στο conference call της διοίκησης με τους αναλυτές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου Fourlis, ένα σχέδιο που, όπως έχει δηλώσει ήδη από το καλοκαίρι η διοίκηση, αφορά στο «μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνολογικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της ιστορίας του».

Μέσα στο 2026 ο όμιλος επιταχύνει σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο να μετριάσει τις πιέσεις, να ενισχύσει το λειτουργικό του μοντέλο, να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να επισπεύσει την επίτευξη επαναλαμβανόμενων ωφελειών από το 2027 και μετά.

Πού κλείνει ζημιογόνα καταστήματα και πού ανοίγει νέα σημεία πώλησης

Όπως αποκάλυψε χθες η διοίκηση του ομίλου κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών για το πρώτο εξάμηνο, η αναδιάρθρωση του δικτύου επιταχύνεται, με τις μεγαλύτερες αλλαγές να σημειώνονται στη Ρουμανία. Οι πιέσεις στη ρουμανική αγορά είναι εμφανείς, με περιορισμένη ζήτηση, υψηλό πληθωρισμό και έντονη εξάρτηση των πωλήσεων από τις προσφορές.

Ήδη στη Ρουμανία δύο καταστήματα Intersport έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, ενώ ένα τρίτο ετοιμάζεται να κλείσει. Τους επόμενους μήνες δεν αποκλείεται να κλείσουν ακόμη τέσσερα ή πέντε καταστήματα, ενώ υπό παρακολούθηση βρίσκονται και ένα με δύο καταστήματα Foot Locker.

«Όταν αναφέρομαι σε κλεισίματα, μιλάω για μη αποδοτικά καταστήματα στη ρουμανική αγορά», εξήγησε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος.

Στο δε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του δικτύου εντάχθηκε και το IKEA στον Πειραιά, το οποίο έκλεισε στα τέλη Αυγούστου. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το εν λόγω κατάστημα ήταν ζημιογόνο.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι, όπως έγινε γνωστό στη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ομίλου τον περασμένο Ιούνιο, τα ζημιογόνα καταστήματα που αναμένεται να κλείσουν έως το τέλος του έτους υπολογίζονται γύρω στα δέκα.

Ταυτόχρονα ωστόσο με το κλείσιμο καταστημάτων, ο όμιλος σχεδιάζει και μια νέα φάση ανάπτυξης, με επίκεντρο αυτή τη φορά την IKEA. Μετά τη μετατροπή του καταστήματος στη Ρόδο στο νέο μικρότερο format, ο όμιλος Fourlis σχεδιάζει να επεκτείνει το μοντέλο και σε άλλες ελληνικές πόλεις, αποκαλύπτοντας ότι η Κέρκυρα και η Λαμία είναι δυο πόλεις που εξετάζονται για το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης. Την ίδια στιγμή αναζητώνται ακίνητα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Το νέο μοντέλο καταστήματος έχει περίπου 2.500 τ.μ. συνολική επιφάνεια, με περίπου 2.000 τ.μ. χώρου λιανικής.

Η επέκταση των νέων μικρότερων καταστημάτων IKEA τοποθετείται από το 2027 και μετά, ενώ το μεγάλο κατάστημα στο Ελληνικό που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029, παραμένει ο βασικός στόχος.

Την ίδια στιγμή, το νέο κέντρο διανομής της InterIKEA έχει ολοκληρωθεί και από τον Ιούλιο βρίσκεται σε φάση σταδιακής αύξησης της λειτουργίας του. Όπως ανέφερες η διοίκηση, η πορεία του κρίνεται μέχρι στιγμής θετική.

«Είμαι βέβαιος ότι τις συγκεκριμένες ενέργειες που θα κάνουμε φέτος θα τις δούμε να αποδίδουν πλήρως το επαναλαμβανόμενο όφελος την επόμενη χρονιά», σημείωσε ο κ. Βασιλάκος, περιγράφοντας τα οφέλη του σχεδίου αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Τι γίνεται με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Την ίδια στιγμή, ομαλά προχωρά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του ομίλου. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου με την αποχώρηση 63 εργαζομένων, ενώ η διοίκηση ανέφερε ότι θα θεωρούσε ένα ικανοποιητικό επίπεδο περίπου 80 αποχωρήσεις έως το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο μετασχηματισμού που ακολουθεί ο όμιλος, με στόχο ένα νέο οργανωτικό μοντέλο το οποίο θα ομαδοποιεί όλα τα συστήματα και θα συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της εταιρείας.

«Νέος τύπος λιανικής»

«Όταν μιλάμε για τον μετασχηματισμό της Fourlis, δεν αναφερόμαστε απλώς σε ένα πρόγραμμα μείωσης κόστους ή σε μια εσωτερική αναδιοργάνωση. Χτίζουμε έναν διαφορετικό τύπο ομίλου λιανικής», τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας που θα μπορεί να υποστηρίζει διαφορετικά εμπορικά σήματα με ενιαίες υποδομές σε τεχνολογία, logistics, δεδομένα, ψηφιακές δυνατότητες και άλλες κεντρικές λειτουργίες.

«Δεν προσθέτουμε απλώς καταστήματα στο υπάρχον μοντέλο της Fourlis. Αλλάζουμε το ίδιο το μοντέλο», πρόσθεσε ο κ. Φουρλής.

Πιο επιθετική εμπορική πολιτική

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος Fourlis αναμένεται να υιοθετήσει πιο «επιθετική» εμπορική πολιτική το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να διαχειριστεί τις πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.

«Τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι θέλουμε να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς και να στηρίξουμε την έννοια της προσιτής τιμής, θα είμαστε αρκετά επιθετικοί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκος.

Το ενδεχόμενο για νέα brands και νέα concepts

Την ίδια ώρα, η διοίκηση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ένταξης στον όμιλο Fourlis νέων διεθνών brands και νέων projects.

«Δεχόμαστε πολλές προτάσεις για νέα concepts και έχουμε αρκετή διάθεση να τις αξιολογήσουμε», αποκάλυψε ο κ. Βασιλάκος, καθιστώντας ωστόσο σαφές πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένο νέο brand προς ανακοίνωση ούτε κάποιο concept.

Επιβεβαίωση του guidance για το 2026

Παρά δε τις μεγάλες αλλαγές που δρομολογεί ο όμιλος ετούτη τη χρονιά, η διοίκηση επιβεβαίωσε το guidance για το σύνολο του 2026, αναμένοντας πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5% και EBIT 15-17 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εφάπαξ επιβαρύνσεων.