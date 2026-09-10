Ρεκόρ εσόδων για τον Αύγουστο από TSMC - Άλμα 53,3% στα 16,35 δισ. δολάρια

Ρεκόρ εσόδων για τον Αύγουστο ανακοίνωσε η Taiwan Semiconductor Manufacturing την Πέμπτη, καθώς η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παρέμεινε ισχυρή.

Ρεκόρ εσόδων για τον Αύγουστο ανακοίνωσε η Taiwan Semiconductor Manufacturing την Πέμπτη, καθώς η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παρέμεινε ισχυρή.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο ανακοίνωσε έσοδα 16,35 δισ. δολαρίων τον περασμένο μήνα, αυξημένα 53,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 10,1% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Τα μηνιαία έσοδα της TSMC έχουν αυξηθεί για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, ενώ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, η επεσήμανε ότι η ζήτηση που σχετίζεται με την ΑΙ συνέχισε να είναι «εξαιρετικά ισχυρή».

Ο τεχνολογικός γίγαντας της Ταϊβάν ανέφερε αύξηση άνω του 77% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου σε ετήσια βάση και προέβλεψε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 44,6 δισ. δολαρίων και 45,8 δισ. δολαρίων.

Η TSMC διατήρησε την κυριαρχία της στην παγκόσμια αγορά χυτηρίων, με μερίδιο αγοράς 72,5% στο δεύτερο τρίμηνο. Η Samsung Foundry κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο 5,9%, ακολουθούμενη από την SMIC της Κίνας στο 5,4%.

Τα 10 κορυφαία χυτήρια στον κόσμο κατέγραψαν συνολικά έσοδα ρεκόρ σχεδόν 53,49 δισ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, εν μέρει λόγω περιορισμών στην προσφορά προηγμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και σε επεξεργαστές υπολογιστών υψηλής απόδοσης.