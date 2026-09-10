Ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας στα παγκόσμια χρονικά

Από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο περνώντας από τη Ρώμη και το Νέο Δελχί, το καλοκαίρι του 2026 σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο.

Η ζέστη έφτασε σε επίπεδα άνευ προηγουμένου στην επιφάνεια του πλανήτη τον Αύγουστο, διαπιστώνει σήμερα η ευρωπαϊκή μετεωρολογική υπηρεσία Copernicus, που τονίζει ότι ο μήνας αυτός ήταν ο πιο θερμός που μετρήθηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.

«Ο Αύγουστος του 2026 ήταν αξιοσημείωτος μήνας στα χρονικά του παγκόσμιου κλίματος», συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονας στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων (ECMWF), στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου.

«Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια», πρόσθεσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο περνώντας από τη Ρώμη και το Νέο Δελχί, το καλοκαίρι του 2026 σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο, που διατάραξαν την καθημερινότητα διανομέων που κινούνται με ποδήλατα ή μοτοσικλέτες, εργατών, παραθεριστών στις παραλίες, ή ακόμη ευάλωτων ανθρώπων μέσα στα ίδια τα σπίτια τους.

Με τη θερμοκρασία του αέρα κατά μέσον όρο να φτάνει τους 16,96° Κελσίου, ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, τονίζει το ινστιτούτο, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται ως και το 1940.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ιούλιος του 2023, με 16,95° Κελσίου. Ο Κοπέρνικος επισήμανε στο AFP ότι θεωρεί αυτούς τους τους μήνες ex aequo --ισόπαλους--, λόγω της οριακής δεκαδικής διαφοράς των μετρήσεων.

Η περίοδος από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο επίσης θεωρείται η πιο ζεστή που καταγράφτηκε σε παγκόσμια κλίμακα, ισοφάρισε εκείνη του 2024, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία, που έδωσε τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα μια ημέρα αφού η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για το πιο θερμό καλοκαίρι σε 130 χρόνια στις ΗΠΑ.

Άλλες πηγές δεδομένων για το κλίμα επιτρέπουν σε επιστήμονες να καταλήγουν σε συμπεράσματα βασιζόμενοι σε στοιχεία που ανάγονται σε εποχή πολύ μακρινή. Όπως σημειώνουν, η τρέχουσα περίοδος είναι πιθανόν η πιο θερμή που γνώρισε η Γη τα τελευταία 125.000 χρόνια.

«Όσο η ανθρωπότητα συνεχίζει να καίει κολοσσιαίες ποσότητες άνθρακα, πετρελαίου και αερίου, η μόλυνση που προκαλείται θα συνεχίζει να υπερθερμαίνει τον πλανήτη μας, και κύματα ακραίας ζέστης θα συνεχίζουν να συντρίβουν απόλυτα ρεκόρ», ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα, ο Σάιμον Στιλ.

«Οι λύσεις είναι σαφείς», συνέχισε, αναφερόμενος στην «ταχύτερη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας» και στην «προστασία των δασών μας και των ωκεανών».

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο ανεβάζει επίσης φέτος τη θερμοκρασία των ωκεανών με κυκλικό τρόπο, προκαλώντας ξηρασίες και πλημμύρες. Επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι θα επιδεινώσει την αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η κλιματική αλλαγή «κάνει κάθε επεισόδιο Ελ Νίνιο πιο θεσμό, και όσο συνεχίζουμε να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο και αέριο, αυτοί οι μήνες ρεκόρ θα συνεχίσουν να διαδέχονται ο ένας τον άλλον», ανέφερε η Φριντερίκε Ότο, καθηγήτρια κλιματολογίας του Imperial College του Λονδίνου.

Η Ευρώπη υπερθερμαίνεται

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία τον Αύγουστο ήταν κατά 1,65° υψηλότερη από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής, ανέφερε ακόμη η υπηρεσία Κοπέρνικος, δηλαδή πολύ πιο πάνω από το πιο φιλόδοξο όριο που προβλεπόταν στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, το 2015, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των καυσώνων που το σημάδεψαν δοκιμάστηκαν οι οργανισμοί δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η δυτική Ευρώπη πέρασε «αλληλουχία κυμάτων ζέστης πρόωρων, επίμονων και έντονων», γνώρισε το πιο θερμό καλοκαίρι της ιστορίας της, πιο ζεστό από εκείνο του 2003, διαπίστωσε ακόμη το κέντρο Κοπέρνικος.

Σε όλη την ήπειρο, η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν 20,26° Κελσίου τον περασμένο μήνα, με άλλα λόγια 1,10° Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο. Ήταν το τρίτο πιο θερμό καλοκαίρι στα χρονικά παγκοσμίως.

Στη Γαλλία, στη Βρετανία, στο Βέλγιο, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανακοινώνουν η μια μετά την άλλη πως κατέγραψαν καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ.

Καταγράφτηκαν πάνω από 30.000 «πλεονάζοντες» θάνατοι ως τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα EuroMomo, που συγκεντρώνει στατιστικές από 23 ευρωπαϊκές χώρες και από υγειονομικές αρχές.

Τα κύματα ζέστης έπληξαν επίσης τους ωκεανούς, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Η μέση μηνιαία θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών --εξαιρουμένων των δυο πόλων-- έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά (21,07° Κελσίου), ισοφαρίζοντας τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ