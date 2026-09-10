Πετρέλαιο: Σταθερά τριψήφιο το Brent - Νέα ανταλλαγή πληγμάτων στον Κόλπο

Το Brent υποχωρεί 0,1% στα 101,10 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κερδίζει 0,2% στα 96,24 δολάρια το βαρέλι.

Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων κινείται και την Πέμπτη το πετρέλαιο, με τους traders να προετοιμάζονται για μεγαλύτερες διαταραχές εφοδιασμού, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τις μεγαλύτερες επιθέσεις τους από την έναρξη της εξάμηνης σύγκρουσής τους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχωρούν 0,1% στα 101,10 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κερδίζει 0,2% στα 96,24 δολάρια το βαρέλι.

Άλμα 30% σε μισό μήνα

Οι τιμές του διεθνούς σημείου αναφοράς κάνουν ράλι 30% από τα χαμηλά που άγγιξαν στις αρχές Αυγούστου, καθώς δεν υλοποιήθηκε ποτέ μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την παύση των επιθέσεων, ενώ νέες μάχες ξεκίνησαν αργότερα μέσα στον μήνα.

Το Ιράν επιτέθηκε σε πάνω από δέκα πλοία που αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ανήγγειλε ότι προσεχώς θα επεκτείνει, πέρα από το θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας, τον τομέα στον οποίο θα απαιτεί να ζητείται άδεια από τα πλοία για να περάσουν.

Η Τεχεράνη δικαιολόγησε τις επιθέσεις αυτές κάνοντας λόγο περί αντιποίνων στους αμερικανούς βομβαρδισμούς της Τρίτης εναντίον πέντε ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων και προειδοποίησε εκ νέου τον εχθρό της.

SOS από αναλυτές

«Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων (...) αποτελούν (...) προφανή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο το δικαίωμα στη «νόμιμη άμυνα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ισχυρό στρατιωτικό σώμα του Ιράν, ανέφεραν πως στοχοποίησαν στην περιοχή του Κόλπου δυο αμερικανικά πολεμικά, οκτώ πετρελαιοφόρα και άλλα δέκα εμπορικά πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν το στενό του Ορμούζ, το οποίο έκλεισε de facto η Τεχεράνη όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

«Οι αντεπιθέσεις υποδηλώνουν ότι οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο είναι πιθανό να παραμείνουν διαταραγμένες στο άμεσο μέλλον», τόνισε ο αναλυτής της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.

Η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, της πλωτής οδού που πριν από τον πόλεμο μετέφερε περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η πίεση αυξάνεται σε εναλλακτικά κανάλια για τις εξαγωγές πετρελαίου του Κόλπου, με τους Χούθι να εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας τις αποστολές αργού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η αβεβαιότητα γύρω από τους πραγματικούς όγκους που προέρχονται από το Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στη ναυτιλία διατηρούν τις φυσικές αγορές σφιχτές και υποστηρίζουν ένα ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου στις τιμές του «μαύρου χρυσού» επεσήμανε ο αναλυτής της OCBC, Κρίστοφερ Γουόνγκ.

Για τους παράγοντες της αγοράς του μαύρου χρυσού, πρόκειται για «νέα κλιμάκωση», σημείωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής της Global Risk Management.

Τι τονίζουν Τραμπ, Φρουροί της Επανάστασης και Νετανιάχου

Έξι και πλέον μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε χθες πως θα τελειώσει «αμέσως μετά» τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί, οι οποίοι «δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμα», προσπαθούν «απεγνωσμένα» να επηρεάσουν την έκβαση των εκλογών στις ΗΠΑ, υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος.

Μερικές ώρες νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνιζαν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όταν η Ουάσιγκτον σταματήσει να απειλεί το Ιράν και αποδεχτεί βασικές απαιτήσεις του.

Απαρίθμησαν: να «απέχει από οποιαδήποτε νέα απειλή», να «αποσύρει τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο», να «βάλει τέλος στον αποκλεισμό της Υεμένης», να «αποδεσμεύσει τους παγωμένους ιρανικούς πόρους (αξίας) 24 δισ. δολαρίων» και να «αποφύγει οποιαδήποτε ανάμιξη στις πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες» της χώρας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατός του οποίου συμμετείχε στην πρώτη φάση του πολέμου από τα τέλη Φεβρουαρίου, διαβεβαίωσε χθες πως η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. «Μένει ακόμη δουλειά να γίνει», πάντως «το κύριο καθήκον είναι να ανατραπεί το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν» και «είμαστε πολύ κοντά» στην εκπλήρωση του στόχου αυτού, δήλωσε -- λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες για τη δική του πολιτική επιβίωση βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ.

Ενώ το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας πυροδοτεί για δεκαετίες εντάσεις ανάμεσα στο Ιράν και τη Δύση, το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) ανέφερε πως εντείνονται οι κατασκευαστικές εργασίες τον τελευταίο χρόνο στο όρος Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της ιρανικής επικράτειας, όπου οι ΗΠΑ υποπτεύονται ότι θα φιλοξενηθεί υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση -- ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει πως μπορεί να βομβαρδιστεί το όρος το προσεχές διάστημα.