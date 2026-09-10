WSJ: Σύμβουλοι του Τραμπ προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να συνεχιστεί έως το 2029

εκτίμηση αυτή, έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Τραμπ ο οποίος υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ θα πετύχουν μία αποφασιστική νίκη σύντομα.

Κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν προειδοποιήσει σε ιδιωτικές συζητήσεις τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο ο πόλεμος στο Ιράν να παραταθεί έως το τέλος της θητείας του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εκτίμηση αυτή, έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Τραμπ ο οποίος υποστηρίζει πως οι ΗΠΑ θα πετύχουν μία αποφασιστική νίκη σύντομα. Μόλις χθες, δήλωνε σε δημοσιογράφους πως ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου» καθώς το Ιράν «δεν μπορεί να αντέξει άλλο».

Σε συζητήσεις στο Οβάλ Γραφείο και στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν επισημάνει στον Τραμπ ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στις αμερικανικές πιέσεις παρά τον ναυτικό αποκλεισμό και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, πιθανότατα επεκτείνοντας τη σύγκρουση έως και μετά την ορκωμοσία του επόμενου προέδρου τον Ιανουάριο του 2029.

Μια πολυετής σύγκρουση θα επιβάρυνε τους στρατιωτικούς πόρους των ΗΠΑ, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο μακροχρόνιων αναταράξεων στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, εν μέσω και των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2028. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βανς και ο Ρούμπιο θεωρούνται αμφότεροι πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία, αν και κανείς από τους δύο δεν έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα.

Ο Τραμπ που επέστρεψε στην εξουσία με τη δέσμευση ότι δεν θα ξεκινήσει «πολέμους χωρίς τέλος» στη Μέση Ανατολή, έχει δηλώσει ότι δεν ανησυχεί για τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα του, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου. Επιπλέον, παρά το γεγονός εκφράζει την επιθυμία του για μια γρήγορη επίλυση του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται ήδη στον έβδομο μήνα, υποστηρίζει παράλληλα μια μακροχρόνια οικονομική «πολιορκία» του Ιράν, μέσω ναυτικού αποκλεισμού και κυρώσεων, με στόχο να εξαναγκάσει το καθεστώς να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.