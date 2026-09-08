Απώλειες στη Wall Street με φόντο Ιράν και δασμούς

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και τις νέες εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Καναδά.

Με απώλειες κινούνται οι δείκτες στη Wall Street κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της εβδομάδας μετά την αργία της Labor Day καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και τις νέες εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Καναδά.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,87% στις 52.970 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,25% στις 7.699 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει πτώση 0,4% στις 26.400 μονάδες.

Οι δείκτες δέχονται πιέσεις από την άνοδο του πετρελαίου σε υψηλό έξι εβδομάδων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο. Το αργό τύπου Brent ενισχύεται 1,36% στα 98,35 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 2,11% στα 93,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως σήμερα τέθηκαν σε ισχύ οι καναδικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί σε σειρά αμερικανικών προϊόντων τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (τοπική ώρα), σε αντίποινα για αυτούς που επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον στα τέλη Αυγούστου. Οι τελωνειακοί δασμοί, 15, 20 και 50%, αφορούν προϊόντα των ΗΠΑ αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ή 27,6 δισεκ. καναδικών δολαρίων) που εισάγονται στην καναδική αγορά - από τον χάλυβα ως γαλακτοκομικά είδη, περνώντας από τα ηλεκτρικά και τον χαρτοπολτό.

«Οι επενδυτές έχουν τα μάτια τους στραμμένα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, για να διαπιστώσουν αν ο αντίκτυπος της ανόδου των τιμών της ενέργειας αρχίζει να τροφοδοτεί ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε στο CNBC ο Νταν Κότσγουορθ, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

Επιπλέον, οι επενδυτές τιμολογούν με πιθανότητα 60% μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Την τάση αυτή αναμένεται να επηρεάσουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής και καταναλωτή να αναμένεται να δημοσιευθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, αντίστοιχα.