Μητσοτάκης: Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

Ως «υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτήρισε τη συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην άτυπη τριμερή στο Ελ Αλαμέιν.

Ως «υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτήρισε τη συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην άτυπη τριμερή στο Ελ Αλαμέιν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις των ηγετών μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου -Αιγύπτου τόνισε πως σήμερα συζήτησαν εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις αποδεικνύοντας πως αυτή η συνεργασία είναι θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και ασφάλειας, ένας δρόμος συνεννόησης ο οποίος προτάσσει πάντα τη θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας.

«Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο», τόνισε και αναφέρθηκε στη μερική συμφωνία με την Αίγυπτο «η οποία απέδειξε πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλιμες συγκλίσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα ωστόσο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής», διαμήνυσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία των χωρών στην ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και τις επενδύσεις ενώ χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου.

«Είναι σημαντικές οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Αέριο που θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές για να υγροποιείται και θα μπορεί να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω Αλεξανδρούπολης για να καλύψει ανάγκες χωρών στη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας», τόνισε.

«Για τη Γάζα επαναλάβαμε τη στήριξή μας για δίκαιη ειρήνη πάντα στη βάση των δύο χωρών», ανέφερε και μίλησε για την ανάγκη να φτάνει ανεμπόδιστα η ανθρωπιστική βοήθεια και να αφοπλιστεί η Χαμάς. «Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στον Λίβανο, όλοι τασσόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και κυριαρχίας του σε όλη την Επικράτεια», συνέχισε ο πρωθυπουργός ενώ για τη Λιβύη σημείωσε πως «στηρίζουμε την ενότητα της χώρας και μια πολιτική διαδικασία λιβυκής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, χωρίς ξένες παρεμβάσεις που θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές.

«Να περιοριστούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από τη Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου και να συγχαρώ τον Πρόεδρο Σίσι για την αποφασιστικότητα που δείχνει η Αίγυπτος για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης», είπε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.

Για το κυπριακό ανέφερε ότι επανέλαβε τη συμπαράσταση στην προοπτική δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών», υπογράμμισε.

Για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας.

«Μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως η Ελλάδα θέτει το θέμα σε απόλυτη προτεραιότητα. Η Ελληνική προεδρία στο συμβούλιο ασφαλείας σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας με την Αίγυπτο. «Μια ισχυρή σχέση Ε.Ε - Αιγύπτου αποτελεί μια επένδυση στη σταθερότητα και την ευημερία της κοινής μας γειτονιάς. Η τριμερής μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή», υπογράμμισε.