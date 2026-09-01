BYD: Αύξηση 17,8% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο - «Γκάζι» από τις εξαγωγές

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν 17,8% στα 440.293 οχήματα τον Αύγουστο, ενώ οι αποστολές στο εξωτερικό εκτινάχθηκαν 134,5% στα 189.466 οχήματα

Aύξηση των πωλήσεών της σε παγκόσμιο επίπεδο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα πέτυχε η BYD, καθώς οι ισχυρές εξαγωγές συνέχισαν να μετριάζουν τον αντίκτυπο της υποτονικής κινεζικής ζήτησης.

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν 17,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 440.293 οχήματα τον Αύγουστο, ενώ οι αποστολές στο εξωτερικό εκτινάχθηκαν 134,5% στα 189.466 οχήματα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Η BYD ηγείται των διεθνών φιλοδοξιών των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, κερδίζοντας έδαφος σε βασικές αγορές του εξωτερικού, όπως η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία, καθώς προσπαθεί να διαφοροποιηθεί πέρα ​​από τον ολοένα και πιο κορεσμένο τομέα ηλεκτρικών οχημάτων της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Αυτή η στρατηγική συμβάλλει στον άνοδο του κύκλου εργασιών της, δημιουργώντας περισσότερα έσοδα στο εξωτερικό από ό,τι στην Κίνα για πρώτη φορά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, με τις ισχυρές εξαγωγές οχημάτων να βελτιώνουν τα περιθώρια κέρδους της.

Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη αγορά της BYD εκτός Κίνας, έχει γίνει βασικός πυλώνας της ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων ετοιμάζεται να λανσάρει στη Βραζιλία το πρώτο της, τοπικά παραγόμενο, plug-in υβριδικό όχημα flex-fuel, με στόχο να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση, εντείνοντας το αποτύπωμα παραγωγής της στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων της Λατινικής Αμερικής.