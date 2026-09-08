Επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία σε ενεργειακές εγκαταστάσεις - Πάνω από 70 τραυματίες

Οι επιθέσεις του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά των Χούθι, εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων προκάλεσαν πυρκαγιές και προσωρινή διακοπή λειτουργίας.

Οι επιθέσεις του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά, γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον ιδίως ενεργειακών εγκαταστάσεων στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσαν πυρκαγιές και προσωρινή διακοπή λειτουργίας κάποιων από αυτές και πάνω από εβδομήντα τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου.

«Πολλές εγκαταστάσεις και υποδομές του τομέα της ενέργειας στο νότιο τμήμα του βασιλείου έγιναν στόχος» νωρίς το πρωί, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Ενέργειας, σύμφωνα με τηλεγράφημα που μετέδωσε το σαουδαραβικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA, διευκρινίζοντας πως υπήρξαν τραυματισμοί και ξέσπασαν «πυρκαγιές σε αρκετές εγκαταστάσεις, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή ορισμένων λειτουργιών».

Νωρίτερα, αξιωματικός του σαουδαραβικού στρατού έκανε λόγο για 73 τραυματίες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, διαμηνύοντας ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο «πολιτικές και οικονομικές υποδομές» στις πόλεις Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Τζαζάν και Νατζράν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη το 2015, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλκι, σε ανακοίνωσή του.

Διεμήνυσε πως θα ακολουθήσουν σαουδαραβικά αντίποινα. Λαμβάνονται «όλα τα μέτρα» και θα ακολουθήσουν «όλες οι απαραίτητες ενέργειες» για να υπάρξει «ανταπόδοση στις πηγές της απειλής και εξουδετέρωση του κινδύνου που αντιπροσωπεύουν», τόνισε.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του τόνισε πως «καταδικάζει» τις επιθέσεις και πρόσθεσε πως το βασίλειο θα «υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του».

Το Ριάντ «επαναβεβαιώνει το νόμιμο δικαίωμά του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπίσει την εθνική κυριαρχία του», ανέφερε τονίζοντας «την ανάγκη να λάβουν άμεσα τέλος όλες οι μορφές κλιμάκωσης» της «τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης» --της Ανσαραλά-- καθώς και οι «απειλές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα».

Το κίνημα των ανταρτών ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε στόχους σε νοτιοδυτικούς τομείς του γειτονικού βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO στην Άμπχα και στην Τζιζάν, της αεροπορικής βάσης Βασιλιάς Χαλίντ, καθώς και του διεθνούς αεροδρομίου στην Άμπχα. «Drones και πύραυλοι της Υεμένης σφυροκοπούν τον σαουδάραβα εχθρό», ανέφερε το κίνημα μέσω Telegram.

Οι Χούθι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία για αεροπορικές επιδρομές στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης, καθώς ο πόλεμος στην Υεμένη μοιάζει να έχει αναζωπυρωθεί πλέον. Έκαναν λόγο για 14 νεκρούς και πολλούς ακόμη τραυματίες.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν στην Υεμένη ήταν φυλακή και πολλοί κρατούμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι παρέμεναν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με αντάρτες, που προειδοποίησαν πως η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον της Υεμένης» δεν θα έμενε αναπάντητη διά στόματος του εκπροσώπου του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.

Στη φυλακή αλ Χαζμ, στην επαρχία Τζαούφ, σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικός αξιωματούχος.

Καθώς με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη η Υεμένη βυθίζεται ξανά στον πόλεμο από τον Ιούλιο, το κίνημα των ανταρτών εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα έφοδο με σκοπό να προωθηθούν μαχητές του προς το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Οι εχθροπραξίες είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 300 άνθρωποι από την περασμένη Πέμπτη κι έριξαν στους δρόμους εκατοντάδες οικογένειες.

Το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, προσέλαβε ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο από την Τεχεράνη του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Η Υεμένη είναι ανάμεσα στις χώρες που ενεπλάκησαν στην περιφερειακή ένοπλη σύρραξη που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η άτυπη κατάπαυση του πυρός από το 2022, σε εφαρμογή παρότι η ισχύς της είχε εκπνεύσει, κομματιάστηκε τον Ιούλιο, όταν οι Χούθι απέρριψαν τον έλεγχο της σαουδαραβικής πολεμικής αεροπορίας στον υεμενίτικο εναέριο χώρο.

Έκτοτε το κίνημα πολλαπλασίασε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τομέων ελεγχόμενων από δυνάμεις πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ.

Ανακοίνωσαν επίσης την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού παγκοσμίως, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια καθώς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο έδαφος του βασιλείου, ιδίως διυλιστήρια.

Ο πόλεμος στην Υεμένη, ο οποίος γενικεύτηκε το 2014, έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ