Ηλεκτρικός: Πότε «μπαίνει στις ράγες» ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός - Τι έρχεται στο Μετρό

Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός από τους 14. Ερωτηματικά για το συνολικό χρονοδιάγραμμα. Παράταση στον διαγωνισμό για τον κλιματισμό στα βαγόνια του Μετρό.

Μετά από μεταθέσεις, παρατάσεις και μεγάλη αναμονή, πλέον, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να τεθεί σε εμπορική λειτουργία βρίσκεται ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός του Ηλεκτρικού, από τους 14 (συνολικά) 8ης παραλαβής (1983-1985) ο χρόνος ζωής των οποίων έχει ξεπεράσει τις 4 δεκαετίες. Ο συγκεκριμένος συρμός λειτουργεί ως «πιλότος» για το σύνολο του έργου και έπειτα από αλλεπάλληλες παρατάσεις και καθυστερήσεις, ετοιμάζεται πλέον να επιστρέψει στις ράγες και να περάσει σε φάση εξυπηρέτησης του κοινού.

Στόχος, μετά την ανακατασκευή όλης της φουρνιάς των 14 συρμών, είναι να φτάσει η συχνότητα των δρομολογίων στα 5 λεπτά, από περίπου 8,5 λεπτά (τον χειμώνα). Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του συνόλου του έργου έχει μετατεθεί για τον Μάιο 2027, στην παρούσα φάση οι εργασίες ανακατασκευής εκτελούνται σε εργοστάσιο στο Βόλο, ωστόσο, παραμένει ερωτηματικό μεγάλο ερώτημα εάν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα τόσο για την παράδοση άλλων τεσσάρων συρμών μέχρι το τέλος του έτους, όσο, κυρίως, για το… «κλείσιμο του λογαριασμού» του χρόνου πριν το καλοκαίρι.

Ενδεικτικά, άλλωστε, είναι όσα έχουν προηγηθεί. Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2022, με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο του 2025. Σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, ο πρώτος συρμός βρίσκεται στη διαδικασία των τελικών ελέγχων για να τεθεί σε εμπορική λειτουργία. Η παράδοση του πρώτου συρμού μετατέθηκε αρχικά από τις 14 Ιουλίου στις 7 Αυγούστου 2026, στη συνέχεια στις 25 Αυγούστου και τελικώς στις 4 Σεπτεμβρίου. Πλέον, η διαδικασία παραλαβής του πρώτου συρμού βρίσκεται στην τελική ευθεία και στο στάδιο των τελικών ελέγχων, ενώ θα χρειαστούν και άλλες ενέργειες με στόχο στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε «λευκό καπνό».

Όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων προβλέπονταν: η αντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων DC κινητήρων έλξης με σύγχρονους κινητήρες AC, η αντικατάσταση του συστήματος έλξης, της περιστρεφόμενης γεννήτριας, των αεροσυμπιεστών και του πνευματικού συστήματος η αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού, αναβάθμιση των καμπινών οδήγησης, σύγχρονες οθόνες για τον έλεγχο της κατάστασης των συρμών, νέα καθίσματα οδηγών, ενισχυμένη στεγανότητα σε πόρτες και παράθυρα και νέα μονάδα για το σύστημα πληροφόρησης επιβατών, διευκολύνσεις των επιβατών ΑμεΑ, αλλά και ένα συνολικό και ουσιαστικό αισθητικό «λίφτινγκ» των συρμών. Στο χώρο των επιβατών προβλέπεται αντικατάσταση παραθύρων, συντήρηση κλιματισμού, εγκατάσταση εξωτερικών καμερών (τέσσερις ανά όχημα) και νέες ηλεκτρονικές πινακίδες προορισμού.

Ο κλιματισμός στις Γραμμές 2,3 του Μετρό

Την ίδια ώρα, «τρέχει» και διαγωνισμός ύψους άνω των 149,5 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την «Αναβάθμιση Συρμών και Εγκατάσταση Κλιματιστικών σε Συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθήνας και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 4 Υ/Σ έλξης». Η διάρκεια του έργου της εγκατάστασης υπολογίστηκε σε 36 μήνες. Αυτό σημαίνει πως αν η σύμβαση υπογραφεί μέσα στο 2027 τότε οι συρμοί θα είναι αναβαθμισμένοι στο σύνολό τους μέχρι το 2030.

Η δημοπρατούμενη σύμβαση, για λόγους επίτευξης καλύτερου λειτουργικού αποτελέσματος, δημοπρατείται και ως σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key project). Ωστόσο, και σε αυτό το έργο δόθηκε ήδη η πρώτη παράταση με την αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών της 3ης Σεπτεμβρίου να μετατίθεται στις 19 Οκτωβρίου.

Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους συρμούς, που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του Μετρό και σήμερα συμπληρώνουν 26 χρόνια κυκλοφορίας. Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 συρμούς των 6 οχημάτων, μεταξύ αυτών και τέσσερις που σήμερα είναι ακινητοποιημένοι.

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, οι 28 Συρμοί της Σειράς Ι των Γραμμών 2 και 3 που βρίσκονται σε κυκλοφορία από την έναρξη της λειτουργίας του Μετρό (έτος 2000) διανύουν το 25ο έτος της λειτουργίας τους, με μέση Διάρκεια Ζωής του τροχαίου υλικού τα 30 έτη. Οι Συρμοί έχουν διανύσει κατά μέσο όρο 2.000.000 km. Εδώ και κάποια χρόνια μόνο οι 20 εξ αυτών λειτουργούν κατά μήκος των Γραμμών 2 και 3, καθώς τέσσερις Συρμοί τέθηκαν σε αχρηστία λόγω τεχνικών προβλημάτων και έλλειψης ανταλλακτικών, ενώ άλλοι τέσσερις Συρμοί έχουν διατεθεί για την εκτέλεση δρομολογίων στη Γραμμή 1, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου στόλου αυτής.

Οι άλλες ενέργειες της ΣΤΑΣΥ

Πέραν αυτών, όπως κι άλλες φορές έχουμε επισημάνει, μεταξύ άλλων ενεργειών που προωθεί η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες), υπάρχει το σχέδιο για προμήθεια συνολικά 19 νέων συρμών για τις Γραμμές 2 και 3, επτά διρευματικούς που θα μπορούν να εξυπηρετούν και το υπέργειο δίκτυο έως το Αεροδρόμιο, η αγορά των οποίων θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με το κόστος να προϋπολογίζεται σε περίπου 150 εκατ. ευρώ και 12 συμβατικούς συρμούς (από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο με 210 εκατ. ευρώ). Επίσης, προβλέπεται εκσυγχρονισμός και σε άλλους συρμούς της Γραμμής 1 (Ηλεκτρικό), ειδικότερα σε 10, κ.α..