Γουίτκοφ: Πολύ σημαντικές οι πρώτες συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι

Ας ελπίσουμε ότι αυτό το ταξίδι θα καταστήσει δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι για να προχωρήσουμε μπροστά, ανέφερε ο Αμερικανός διαπραγματευτής.

Οι πρώτες συνομιλίες στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν "πολύ σημαντικές", δήλωσε σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας από τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους που κομίζουν μια πρόταση, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

"Ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτό για όσο χρειαστεί', πρόσθεσε ο Γουίτκοφ. "Ας ελπίσουμε ότι αυτό το ταξίδι θα καταστήσει δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι για να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά από αυτό το ταξίδι", δήλωσε από τη πλευρά του ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μια άλλη συνεδρίαση με συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, η ουκρανική αντιπροσωπεία και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για την εθνική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε επίσης. Οι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ήταν αντίστοιχα ο Γερμανός Γκίντερ Ζάουτερ, ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ και ο Γάλλος Εμανουέλ Μπον.

Συνέντευξη Τύπου των Αμερικανών απεσταλμένων και του Ουκρανού προέδρου έχει προγραμματιστεί μετά τις συζητήσεις αυτές.

"Πιστεύω ότι καθεμιά από αυτές τις θεμελιώδεις συναντήσεις μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη", δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. "Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους και τον πρόεδρο Τραμπ που έδωσε στην αμερικανική αντιπροσωπεία την ευκαιρία να βρίσκεται εδώ", πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη επίσκεψη στην Ουκρανία του Γουίτκοφ, επιχειρηματία και στενού συνεργάτη του Τραμπ, και του Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, από τότε που άρχισαν το έργο τους ως διαμεσολαβητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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