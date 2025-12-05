Ηλεκτρικός (Γραμμή 1 Μετρό): Πόσο και γιατί «εκτροχιάστηκε» η αναβάθμιση 14 «γηρασμένων» συρμών

Την άνοιξη του 2026, με καθυστέρηση, θα κυκλοφορήσει ο πρώτος ανακαινισμένος συρμός «πιλότος». Στα μέσα του 2027 και αργότερα η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου.

Η επιβολή προστίμου από την ΣΤΑΣΥ, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), στην ισπανική εταιρεία CAF S.A., για σημαντική καθυστέρηση στο έργο αναβάθμισης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στο σίριαλ της ανακαίνισης των βαγονιών του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ, Πειραιάς – Κηφισιά), ένα έργο που θα πρόσθετε άλλα 25 χρόνια ζωής στους παλαιότερους συρμούς του μέσου, που ουδείς γνωρίζει αν θα ολοκληρωθεί με σιγουριά πριν από μία διετία περίπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε νέο αίτημα της CAF, μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του συνόλου του έργου για τον Σεπτέμβριο του 2027, κρίνοντας ως αβάσιμους τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία. Αντ' αυτού, αποφάσισε να δοθεί παράταση στους τμηματικούς χρόνους παράδοσης της σύμβασης και ταυτόχρονη επιβολή του προβλεπόμενου από τη σύμβαση προστίμου για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις, ήτοι στο 5% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης. Πρόκειται για συρμούς 8ης παραλαβής, που ανακαινίζονται, με στόχο να επιστρέψουν στις ράγες πιο αξιόπιστοι, πιο άνετοι και ικανοί να προσφέρουν περισσότερα και συνεπή δρομολόγια στους επιβάτες.

«Η αναβάθμιση των 14 συρμών, είναι ένα έργο κρίσιμο για τη λειτουργία της Γραμμής 1 του Μετρό, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον επιβάτη υπηρεσιών και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων. Το έργο, προβλέπει την αναβάθμιση και τμηματική παράδοση στην κυκλοφορία 14 συρμών, με τον πρώτο να αναμένεται να κυκλοφορήσει στο δίκτυο της Γραμμής 1 του Μετρό την άνοιξη του 2026» τόνισε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ.

Το «γαϊτανάκι» των αναθεωρήσεων και παρατάσεων

Με την… υποσημείωση, βέβαια, όπως λένε στην αγορά, ότι ο πρώτος ανακαινισμένος συρμός της Γραμμής 1, δηλαδή ο συρμός – «πιλότος» (πρότυπο βαγόνι), θα έρθει με περίπου δύο χρόνια καθυστέρηση, καθώς η παράδοσή του μετατίθεται πλέον για την άνοιξη του 2026. Το δε σύνολο της προμήθειας, δηλαδή των 14 συρμών, με βάση τα νέα χρονοδιαγράμματα εκτιμάται ότι θα μπει σε λειτουργία στα μέσα του 2027.

Όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση για τους 14 συρμούς (Δεκέμβριος 2022), σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έκανε λόγο ότι οι αναβαθμισμένοι συρμοί θα είναι λειτουργικά ικανοί για 25 ακόμα χρόνια. Ο χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζονταν στους 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Είχε προγραμματιστεί τμηματική παράδοση, ο πρώτος ανακαινισμένος συρμός στους 19 μήνες (άρα στα μέσα του 2024 περίπου), άλλοι τέσσερις στους 25 μήνες, πέντε ακόμη στους 30 μήνες και οι εναπομείναντες τέσσερις στους 34 μήνες, ήτοι προς το τέλος του 2025.

Όμως, το χρονοδιάγραμμα εκτροχιάστηκε. Να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ισπανικό όμιλο - ανάδοχο CAF S.A. έφτασε σε αξία άνω των 71 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφού αναθεωρήθηκε ανοδικά κατά τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ, λόγω των συνεπειών του Covid και της ενεργειακής κρίσης στα κόστη. Πέραν της ανοδικής αναθεώρησης της τιμής, είχε δοθεί παράταση στην προθεσμία παράδοσης του πρώτου συρμού για τον Σεπτέμβριο φέτος. Στην πορεία έγινε γνωστό ότι προς τα τέλη του 2025, αναμένονταν να είναι έτοιμος ο πρώτος, από τους συνολικά 14, ανακαινισμένους συρμούς της Γραμμής 1 του Μετρό. Ωστόσο, τα χρονοδιαγράμματα έχουν αλλάξει.

Να θυμίσουμε, επιπλέον, ότι εξαρχής υπήρχαν προβλήματα και με την περιοχή (χώρα) που θα γινόταν η ανακαίνιση συρμών, ενώ πέρασε καιρός μέχρι να φτάσει στο Βόλο (σε εργοστάσιο που θα γίνουν οι εργασίες ανακαίνισης) το πρότυπο βαγόνι που θα αποτελέσει «πιλότο» για την ανακατασκευή των 14 συρμών της Γραμμής 1, στην οποία εξακολουθούν να κινούνται τρένα άνω των 40 ετών. Ηδη έχει γίνει το «ρεκτιφιέ» στο βαγόνι – πρότυπο και ολοκληρώνεται για ολοκλήρου τον πρώτο συρμό.

Κατά πληροφορίες, θα χρειαστεί μια περίοδος δοκιμών (στατικών και λειτουργικών) ώστε την Άνοιξη του 2026 να επανενταχθεί ο πρώτος συρμός, με ρυθμός παράδοσης των επόμενων σε έναν συρμό ανά μήνα. Κατά συνέπεια, αν και μέσα στο 2026, εφόσον δώσει το «πράσινο φως» η ΣΤΑΣΥ, θα έχουμε τους πρώτους νέους συρμούς, εντούτοις, το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί το 2027.

Οι παρεμβάσεις

Μεταξύ άλλων παρεμβάσεων προβλέπονταν: η αντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων DC κινητήρων έλξης με σύγχρονους κινητήρες AC, η αντικατάσταση του συστήματος έλξης, της περιστρεφόμενης γεννήτριας, των αεροσυμπιεστών και του πνευματικού συστήματος η αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού, αναβάθμιση των καμπίνων οδήγησης, σύγχρονες οθόνες για τον έλεγχο της κατάστασης των συρμών, νέα καθίσματα οδηγών, ενισχυμένη στεγανότητα σε πόρτες και παράθυρα και νέα μονάδα για το σύστημα πληροφόρησης επιβατών, διευκολύνσεις των επιβατών ΑμεΑ, αλλά και ένα συνολικό και ουσιαστικό αισθητικό «λίφτινγκ» των συρμών. Στο χώρο των επιβατών προβλέπεται αντικατάσταση παραθύρων, συντήρηση κλιματισμού, εγκατάσταση εξωτερικών καμερών (τέσσερις ανά όχημα) και νέες ηλεκτρονικές πινακίδες προορισμού.