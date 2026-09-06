Ζαχαράκη: Τέλη Σεπτεμβρίου η β’ φάση διορισμού αναπληρωτών στα σχολεία

Ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το τέλος του χρόνου σε 45.000, όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας.

Λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρόκειται να γίνει η δεύτερη φάση των διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες και ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το τέλος του χρόνου σε 45.000, όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην 90ή ΔΕΘ, όπου επισκέφθηκε τους εκθεσιακούς χώρους εκπαιδευτικών δομών στο θεματικό περίπτερο Academia.

«Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι προσλήψεις σχεδόν 30.000 αναπληρωτών -είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει προσληφθεί σε πρώτη φάση προσλήψεων τα τελευταία 10 χρόνια- και στόχευσή μου είναι, αφού ξεκινήσουν τα σχολεία και δούμε ξανά πόσες ανάγκες υπάρχουν, να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στη δεύτερη φάση διορισμού αναπληρωτών. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε -ίσως και να ξεπεράσουμε τις 6.000 προσλήψεις. Έχουμε ένα σχέδιο, πάνω σε αυτό λειτουργούμε, έχουμε εξασφαλίσει μετά από διαπραγμάτευση τις πιστώσεις και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα φτάσουμε περίπου τους 45.000 αναπληρωτές, εκεί θα κινηθούμε», επισήμανε η κ. Ζαχαράκη.

«Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου, μετά και τους πρόσφατους διορισμούς των 5.300 εκπαιδευτικών, αλλά και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία, καθώς πέραν των εκπαιδευτικών προσλαμβάνονται ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λοιπό προσωπικό, άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για την καθημερινότητα ενός παιδιού που πρέπει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τον συμμαθητή και την συμμαθήτρια του», σημείωσε η υπουργός.

Χαρακτήρισε, δε, το θέμα των κενών «ένα δομικό ζήτημα» για την αντιμετώπιση του οποίου η προσπάθεια επικεντρώνεται στο «να βελτιώσουμε την εικόνα των σχολείων, να είμαστε πιο γρήγοροι στην κάλυψη των κενών, ακόμα και αν αυτό το κενό μπορεί να εμφανίζεται ξαφνικά, γιατί μπορεί κάποιος να πάρει μια άδεια και μπορεί να μην υπάρχει και η πίστωση», άρα «εκεί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί και σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ οι Διευθυντές και Διευθύντριες Εκπαίδευσης, οι Επόπτες Ποιότητας, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, γιατί όλοι είμαστε ομάδα και έτσι λειτουργούμε».

Σχετικά με τα κίνητρα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η κ. Ζαχαράκη υπενθύμισε ότι η ίδια ασχολήθηκε με το θέμα προσωπικά από ’19, όταν «είχα νομοθετήσει ξανά τη διπλή μοριοδότηση όταν πηγαίνει κάποιος σε επιπρόσθετο σχολείο» και αυτό «πάρα πολλά σχολεία τα έχει ενισχύσει ουσιαστικά», προσθέτοντας ότι «το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο πρωθυπουργός, η διπλή επιστροφή ενοικίου, κυρίως για τους εκπαιδευτικούς που ταξιδεύουν για να πάνε κάπου αλλού».

Επισήμανε ότι η ίδια βρίσκεται σε στενή συνεργασία με δημάρχους και το υπουργείο Εσωτερικών, ιδιαίτερα δε σε δήμους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα με την ακρίβεια και στην εύρεση χώρου. «Ήδη έχουμε καλά παραδείγματα, καθώς και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, έχει ήδη εγκρίνει ποσά σε δώδεκα δήμους για να ανακατασκευάσουν παλιά σχολεία, παλιές μαθητικές εστίες, παλιά δημοτικά καταστήματα και να τα κάνουν διαμερίσματα για αναπληρωτές. Θα το δείτε αυτό στην Ιθάκη, στον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο και σε πολλές περιοχές, ενώ στον πρόσφατο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο υπουργός έβαλε μέσα αυτό που είχαμε ζητήσει, το να μπορούν οι δήμοι να βγάζουν επίδομα στέγασης και σίτισης για τους καθηγητές», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα διευκολυνθεί σημαντικά η διαδικασία «έτσι ώστε αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν παντού στην Ελλάδα για εμάς και για τα παιδιά μας, να μπορούμε να τους φροντίζουμε περισσότερο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

