Φορείς της αγοράς για το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ: Θετικό βήμα αλλά όχι άλμα για το επιχειρείν

Πώς σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ.

Με συγκρατημένη διάθεση υποδέχονται θεσμικοί φορείς και παράγοντες της αγοράς το πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ένας προς ένας οι φορείς της αγοράς αναγνωρίζουν ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού το Σάββατο το βράδυ κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, σχολιάζουν δε ότι στο «καλάθι» της ΔΕΘ θα έπρεπε να περιλαμβάνονται ακόμη πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης της εγχώριας επιχειρηματικότητας και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: «Θετικό βήμα αλλά όχι το άλμα που χρειάζεται η επιχειρηματικότητα»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκο, «οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ αποτελούν ένα βήμα, αλλά όχι το άλμα που χρειάζεται σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα». Όπως σημειώνει, «η ομιλία του πρωθυπουργού περιέγραψε ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για την ενίσχυση εισοδημάτων και επιμέρους κοινωνικών ομάδων. Ωστόσο, στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, και ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες που απαιτούν περαιτέρω παρεμβάσεις».

«Υπάρχουν ασφαλώς θετικές παρεμβάσεις», υποστηρίζει ο κ. Μπρατάκος. «Η μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η επιτάχυνση των αποσβέσεων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια και η μείωσή του στην Αττική, είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι, όμως, η ολοκληρωμένη απάντηση που περίμενε η αγορά. Για να επιτύχουμε πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας: τη χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό. Ο στόχος που τέθηκε για αύξηση των επενδύσεων από τα 46 στα 65 δισ. ευρώ είναι φιλόδοξος και αναγκαίος. Δεν θα επιτευχθεί όμως μόνο με τη διατήρηση της σημερινής πορείας. Χρειάζεται ένα πολύ ισχυρότερο πλαίσιο κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, συγχωνεύσεις και συνεργασίες, καινοτομία και εξωστρέφεια», τονίζει.

«Χρειάζεται, επίσης, να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα που οι επιχειρήσεις ζουν καθημερινά. Το κόστος λειτουργίας παραμένει υψηλό. Το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να πιέζει ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις. Η ενέργεια αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιορίζει την ανάπτυξη. Η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις και η αργή απονομή της Δικαιοσύνης εξακολουθούν να λειτουργούν ως ένας πρόσθετος, αόρατος φόρος στην επιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, υπάρχει μία ακόμη σημαντική διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η ενίσχυση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων προς τις επιχειρήσεις πρέπει να συνοδεύεται από ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Η αύξηση των μισθών είναι αναγκαία. Για να είναι όμως μόνιμη, πραγματική και βιώσιμη, πρέπει να στηρίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας. Διαφορετικά, ένα μέρος της αύξησης μετατρέπεται σε πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση και ένα άλλο εξανεμίζεται από την ακρίβεια για τον εργαζόμενο. Επιπροσθέτως, η σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου σε ορίζοντα 8ετίας, κρίνεται ανεπαρκής και άδικη για τη σημερινή κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπρατάκος.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς: «Αισιόδοξο το αποτύπωμα των εξαγγελιών, κάποια μέτρα έμειναν εκτός»

«Η κατεύθυνση των εξαγγελιών σε γενικές γραμμές δημιουργεί αισιοδοξία και θετική ανταπόκριση» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.

«Οι εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, προσέγγισαν αρκετά τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Τα μέτρα αναγνωρίζουν ότι η μεσαία τάξη, οι οικογένειες, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται να συμμετέχουν ουσιαστικά στο "μέρισμα" της δημοσιονομικής διεύρυνσης και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Για την επιχειρηματική κοινότητα η πρώτη άποψη είναι πως μπορεί από όσα ζητήσαμε αρκετά να έμειναν εκτός, αλλά τουλάχιστον όσα εξαγγέλθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Η παρέμβαση στη μελλοντική μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων είναι μικρότερη των προσδοκιών μας, ενώ η αλλαγή στο τεκμαρτό εισόδημα αφορά μόνο σε μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο ακούστηκαν μόνιμα μέτρα που μπορούν να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά, να βελτιώσουν τη ρευστότητα και να ενισχύσουν την αγορά», τονίζει.

«Η κατεύθυνση των εξαγγελιών σε γενικές γραμμές δημιουργεί αισιοδοξία και θετική ανταπόκριση. Ωστόσο, για εμάς η αξιολόγηση της ΔΕΘ δεν σταματά στην κοστολόγηση του καλαθιού των 2,2 δισ. ευρώ. Αρχίζει από την επόμενη ημέρα με την εξειδίκευση των μέτρων και την τήρηση των ημερολογίου εφαρμογής τους, ώστε να περάσουν γρήγορα στην καθημερινότητα όλων των πολιτών και κυρίως, να γίνουν αισθητά στα ταμεία των επιχειρήσεων και στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ο Πρωθυπουργός έδωσε περισσότερο "δημοσιονομικό οξυγόνο", στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Άλλωστε κάθε ευρώ που παραμένει σε μία υγιή επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε επένδυση, απασχόληση, υψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και περισσότερα φορολογικά έσοδα. Το ΕΒΕΠ πιστεύει ότι οι ΜμΕ και η μεσαία τάξη δεν πρέπει απλώς να αντέχει. Πρέπει να μπορεί να προοδεύει. Σαφώς και είμαστε υπέρ της προόδου και της ευημερίας. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πως κάθε μόνιμο μέτρο που μειώνει τα οικονομικά βάρη και επιβραβεύει τη συνέπεια είναι θετικό. Ευελπιστούμε πως η εφαρμογή του συνολικού πακέτου των μέτρων να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που δημιούργησαν οι εξαγγελίες. Γιατί, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, το πραγματικό μέτρο επιτυχίας της φετινής ΔΕΘ δεν είναι πόσα μέτρα ανακοινώθηκαν, αλλά πόσα θα μείνουν στο διαθέσιμο εισόδημα, πόσα θα επιστρέψουν στις επιχειρήσεις και πόσα θα βελτιώσουν την καθημερινότητα μας το διάστημα μέχρι τις εκλογές», καταλήγει ο κ. Κορκίδης.

ΕΣΕΕ: «Η φωνή της αγοράς ακούγεται, δεν σταματάμε εδώ»

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης «κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Όπως τονίζει, οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές από τις διεκδικήσεις της ΕΣΕΕ που βάλαμε στο τραπέζι με επιμονή και τεκμηρίωση πιάνουν τόπο. Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη».

«Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά», καταλήγει ο κ. Καφούνης.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: «Ανάγκη για πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Την ανάγκη για πιο στοχευμένα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών επισημαίνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει ότι οι μικρομεσαίοι ανέμεναν παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν τη ρευστότητα και θα τους βοηθούσαν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που δέχεται η αγορά, σημειώνοντας ότι οι σχετικές προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν στον βαθμό που αναμενόταν.

Ειδικότερα, εκτιμά ότι η μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς, αν και θετική, δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ενώ χαρακτηρίζει περιορισμένη την κατά 5% μείωση της προκαταβολής φόρου, δεδομένων των έντονων αναγκών ρευστότητας.

Παράλληλα, εκφράζει προβληματισμό για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα μόνο στην περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις της Αττικής παραμένουν εκτός της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Ως θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει την κατεύθυνση πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να έχει προχωρήσει νωρίτερα.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών θέτει ακόμη ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση των έμμεσων φόρων, την αντιμετώπιση των καρτέλ και τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης με ενεργότερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημειώνει ότι απαιτούνται περισσότερες και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.