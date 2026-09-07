Ρεύμα: Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων από το ΥΠΕΝ - Αναζητείται «συνταγή» για μόνιμες μειώσεις

Πως θα επιτευχθεί η μείωση 30% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη τριετία. Τι εξετάζει το ΥΠΕΝ. Την Τρίτη οι λεπτομέρειες των μέτρων.

Στην εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων που στο «τέλος της ημέρας» θα επιφέρουν την πολυπόθητη μείωση του κόστους του ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στοχεύει η κυβέρνηση, επιχειρώντας παρεμβάσεις τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης με την «εξίσωση» να περιλαμβάνει και ρυθμιστικές αλλαγές.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εξειδίκευση των μέτρων θα γίνει αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου όπου και αναμένεται να δοθούν οι απαντήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η μείωση στις τιμές του ρεύματος κατά 30% σε βάθος τριετίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο εν λόγω οδικός χάρτης ξεκινάει από το άμεσο μέτρο της μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας κατά 50% από 1η Ιανουάριου του 2027, πράγμα που αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στο τελικό νούμερο του λογαριασμού. Η χρέωση κλιμακώνεται ανάλογα με την κατανάλωση και για ένα μέσο νοικοκυριό (300 kWh το μήνα) υπολογίζεται σε περίπου 3-4% επί του συνόλου του λογαριασμού.

Ως γνωστόν, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αφορούν στις χρεώσεις που συνοδεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών προκειμένου να ευθυγραμμίζονται οι χρεώσεις των καταναλωτών στα νησιά με αυτές στην ηπειρωτική χώρα, αμβλύνοντας έτσι την σημαντική διαφορά που προκύπτει από το υψηλότερο κόστος παραγωγής στα νησιά λόγω της χρήσης των πετρελαϊκών μονάδων. Η ετήσια επιβάρυνση των νοικοκυριών κυμαίνεται στα 250 εκατ. ευρώ με το σχετικό κόστος να υποχωρεί θεωρητικά όσο προχωρούν οι διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

Ο αστερίσκος στην υπόθεση αφορά στο γεγονός ότι ο σχετικός ειδικός λογαριασμός των ΥΚΩ παραμένει ελλειμματικός κατά 300 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μην «περνάει» προς ώρας το όφελος της μείωσης των ΥΚΩ στους τελικούς λογαριασμούς ρεύματος σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η τρύπα που έχει δημιουργηθεί και έχει καταλήξει να χρηματοδοτείται από τις εταιρείες προμήθειας, όταν πρόκειται για ευθύνη του κράτους. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2026, ισχύει μείωση κατά 50% των ΥΚΩ και για την βιομηχανία.

Από εκεί και πέρα, το κυβερνητικό σχέδιο στοχεύει σε μονιμότερες παρεμβάσεις που θα «απαλλάξουν» τον τελικό καταναλωτή από την αγωνία της διακύμανσης των τιμών. Αυτό πρακτικά σημαίνει αφενός ενεργειακή εξοικονόμηση και επομένως ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και αφετέρου αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση με την έμφαση να δίνεται στην αποθήκευση και την αξιοποίηση αυτόνομων μπαταριών που με την σειρά τους δύνανται να αποσοβήσουν σημαντικές πιέσεις στους λογαριασμούς ρεύματος με την απλή μετατόπιση της φθηνής παραγόμενης ηλιακής ενέργειας σε ώρες που η τιμή του ρεύματος κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Έπειτα το σχέδιο περιλαμβάνει την αφαίρεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2028, πράγμα που ωστόσο διαβάζεται ως «ουδέτερο» μέτρο από την άποψη ότι αφενός δεν σχετίζεται με το κόστος ενέργειας και αφετέρου θα εισπράττεται με άλλους εναλλακτικούς τρόπους κατ’ αναλογία με ό,τι είχε συμβεί με τον ΕΝΦΙΑ που βγήκε από τους λογαριασμούς ρεύματος για να περάσει στην ΑΑΔΕ.

Το πακέτο της κυβέρνησης, όπως είχε γράψει σχετικά το insider.gr, περιλαμβάνει και την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής με τη σχετική λίστα δράσεων να περιλαμβάνει προγράμματα επιδότησης για αγορά αντλίας θερμότητας, ηλιακών θερμοσιφώνων με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για 100.000 δικαιούχους με προοπτική διεύρυνσης τα αμέσως επόμενα χρόνια. Η παρέμβαση δεν επιδιώκει να μειώσει διοικητικά την τιμή της κιλοβατώρας, αλλά να περιορίσει σε μόνιμη βάση την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για θέρμανση και ζεστό νερό και επομένως την συνολική του δαπάνη.

Από εκεί και πέρα, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι που θα γίνουν νόμος του κράτους μέσα στην επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα με την δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης καθώς και οι αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις συμπληρώνουν την «αιχμή του δόρατος» με το ΥΠΕΝ και την κυβέρνηση να επιχειρεί να αξιοποιήσει κάθε πρόσφορο τρόπο για να φέρει την φθηνή πράσινη ενέργεια στην ημερήσια διάταξη των καταναλωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει και πιο δομικά ζητήματα με τον Πρωθυπουργό να κάνει ειδική αναφορά τόσο για τις τιμές του φυσικού αερίου όσο και για τη λειτουργία της αγοράς με αμφότερα τα δύο ζητήματα να χρήζουν ειδικής παρέμβασης και διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα που στην περίπτωση του φυσικού αερίου ανέδειξε προσφάτως σε επίπεδο task force και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Κατά συνέπεια, το εγχείρημα της κυβέρνησης δεν αφορά αμιγώς τις τιμές ενέργειας που προφανώς ιεραρχείται η μείωση στη τιμή της κιλοβατώρας αλλά επεκτείνεται συνολικότερα με σκοπό να καταλήξει στο «τέλος της ημέρας» σε μια μείωση που θα αντέξει τόσο στο χρόνο όσο και στις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας που πλέον η ρευστότητα και η αβεβαιότητα τείνουν να γίνουν κανονικότητα με ότι αυτό συνεπάγεται στην διαμόρφωση των τελικών τιμών για τον καταναλωτή.